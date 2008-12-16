Minibüse yasada yer yok!

Yeni Karayolları Kanunu toplu taşımada devrim yapacak Minibüs ifadesi yasadan çıkarıldı, yerine otobüs konuldu.



Takvim gazetesinin haberine göre; başta İstanbul olmak üzere birçok kentte toplu taşıma sisteminin en önemli unsurları arasında yer alan minibüsün tarifi yeni hazırlanan Karayolları Kanunu'ndan çıkartıldı. Kanuna 25 kişilik midibüs tabir edilen küçük otobüslerin tanımı eklendi.



Bu gelişme binlerce minibüsçünün gözünü korkuttu. Şoför odaları başkanları bugün Ankara'da Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu bünyesinde toplanacak. Alınacak kararlardan sonra hükümet nezdinde girişimde bulunulması bekleniyor.



Yasadaki yeni tanım



Otobüs: Yapısı itibarıyla sürücüsü dahil 9'dan fazla oturma yeri olan ve insan taşımak içini mal edilmiş olan motorlu araçtır. Bunlardan azami yüklü ağırlığı 5 bin kiloyu aşmayanlar M2, azami yüklü ağırlığı 5 bin kiloyu aşanlar M3 sınıfıdır.



Karayolları Kanunu değişiklik taslağında minibüs tarifi çıkarıldı yerine otobüs geldi. Esnafı 'minibüsler kaldırılacak' korkusu sardı.



İstanbul'da belli hatlarda raylı sistem ve metrobüs dolayısıyla kaldırılan minibüslerin, ülke genelinde tamamen trafikten çıkarılacağı iddia ediliyor. Minibüsçü esnafının büyük tepkisine yol açan konu, Karayolları Trafik Kanunu'nun değişen haliyle ortaya çıktı. Hazırlanan taslakta minibüsün tarifi bulunmuyor. Kanunda minibüsten hiç bahsedilemezken, bunun yerine 25 kişilik midibüs tabir edilen küçük otobüsler yer aldı.



Esnafı korku sardı



Söz konusu taslak kanunlaştığında, minibüsler de bu tarif gereği otobüs kavramının içine alınmış olacak. Gerek kişisel, gerekse servis olarak kullanılan minibüslerin yanında özellikle büyükşehirlerde hatlı olarak çalışan minibüslerin akıbeti de bu taslak ile meçhul hale geliyor. Halen yürürlükte olan 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nda minibüslerin açık bir tarifi bulunuyor. Değişiklikle küçük otobüs şekline gelecek minibüslerin yolcu taşımacılığı yapması zora girmiş olacak. Onbinlerce esnaf işini kaybetme korkusu yaşıyor.



Minibüs yerine otobüs



Taslağın değişmesini isteyen odalar da tepkilerini dile getirmeye başladı. Oda başkanları, bu değişiklik ile minibüslerin yerine otobüsün konulacağını öne sürüyor. Başkanlar, "Bu yeni tanımlama ile 2 ya da 3 minibüs yerine bir otobüs konulabilmesinin önü açılıyor. Böylece minibüsler kaldırılarak, otobüsler hatlara yerleştirilecek" diyor.



Söz konusu taslağın duyulmasının ardından, Türkiye'deki şoför odası başkanları bugün Ankara'da toplanma kararı aldı. Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'nda (TŞOF) toplanacak olan başkanlar, hükümet nezdinde girişimlerde bulunacak.

