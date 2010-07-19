Minibüsçülerin eylemi E-5'i felç etti

T24 - İstanbul Anadolu Yakası E-5 Göztepe-Edirne istikametinde minibüsçüler eylem yapıyor. Eylemden dolayı yol trafiğe çift yönlü kapandı. Trafik felç. Minibüsçülerin ayakta yolcu alanlara kesilen cezalar yüzünden eyleme başladıkları belirtildi.Eylem sırasında bir minibüsçü kendini yakmaya çalıştı.
Minibüsçüler eylem yapmak için bu sabah Göztepe’de toplandı. Eylemci minibüsçüler E-5 karayolunun Edirne istikametini trafiğe kapattı.
Minibüsçülere polis engel olmaya çalıştı. Bu sırada minibüsün üzerine çıkan bir kişi aracın üzerine benzin döktü. Kendini ateşe vermek isteyen minibüsçünün çakmağı yanmadı. Polis, minibüsçüye su sıkarak engel oldu.
Eylem büyüyüyor ve gerginleşiyor. Ayakta yolcu alan minibüsçülerin durdurulup ceza kesilmesi sonucunda bu eyleme başladıkları bildirildi.
Ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza kesilmesine tepki olarak Göztepe'de trafiği kesen minibüsçülerden biri aracının üzerine çıkarak kendini yakmak istedi. Üzerine benzin döken minibüsçü, çakmağı çakmak üzereyken itfaiye tazyikli su ile müdahale etti. Minibüsçüye daha sonra polis müdahale etti. Bu sırada arkadaşlarına destek olmak isteyen diğer minibüsçülerle polis arasında arbede yaşandı. Yolu araçlarıyla kapatan minibüsçülerin eylemi devam ediyor. Eylem nedeniyle trafik felç olmuş durumda.Yol bilgileri
Kozyatağı- Bostancı Kavşağı kapalı
Küçükyalı Kavşağı akıcı...