Minibüsçülerin eylemi E-5'i felç etti

T24 -

Yol bilgileri

Minibüsçüler eylem yapmak için bu sabah Göztepe’de toplandı. Eylemci minibüsçüler E-5 karayolunun Edirne istikametini trafiğe kapattı.Minibüsçülere polis engel olmaya çalıştı. Bu sırada minibüsün üzerine çıkan bir kişi aracın üzerine benzin döktü. Kendini ateşe vermek isteyen minibüsçünün çakmağı yanmadı. Polis, minibüsçüye su sıkarak engel oldu.Eylem büyüyüyor ve gerginleşiyor. Ayakta yolcu alan minibüsçülerin durdurulup ceza kesilmesi sonucunda bu eyleme başladıkları bildirildi.Ayakta yolcu alan minibüsçülere ceza kesilmesine tepki olarak Göztepe'de trafiği kesen minibüsçülerden biri aracının üzerine çıkarak kendini yakmak istedi. Üzerine benzin döken minibüsçü, çakmağı çakmak üzereyken itfaiye tazyikli su ile müdahale etti. Minibüsçüye daha sonra polis müdahale etti. Bu sırada arkadaşlarına destek olmak isteyen diğer minibüsçülerle polis arasında arbede yaşandı. Yolu araçlarıyla kapatan minibüsçülerin eylemi devam ediyor. Eylem nedeniyle trafik felç olmuş durumda.Kozyatağı- Bostancı Kavşağı kapalıKüçükyalı Kavşağı akıcı...