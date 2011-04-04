-MİNİBÜSÇÜLERE "ZARAFET" EĞİTİMİ ANKARA (A.A) - 04.04.2011 - Ankara Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odası (ANKESOB) ve Ankara Minibüscüler Odası'nın ortaklaşa yürüttüğü çalışma kapsamında başkentteki 5 bin 500 civarındaki minibüs şoförüne diksiyon, beden dili, etkili iletişim ve duygusal zeka gibi eğitimler verilecek. Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) Genel Kurulunca alınan karar gereği, minibüslerde çalışan araç sahibi ve şoförlerden eğitimleri başarıyla tamamlayanlar, Ticari Minibüs Kullanma Sertifikası'na (Yaka Kartı) sahip olacak. Konuya ilişkin Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Toplantı Salonu'nda düzenlenen açılış programına, AK Parti Ankara Milletvekili Burhan Kayatürk, AK Parti Çankırı Milletvekili Nurettin Akman, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Ramazan Başak, Vali Yardımcısı Mahmut Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Murat Alparslan, ANKESOB Başkan Vekili Hüseyin Ar, Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani, Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Mehmet Ercan ve çok sayıda minibüs şoförü katıldı. Vali Yardımcısı Yıldırım buradaki konuşmasında, Ankara'ya dışarıdan gelenlerin ilk muhatap olduğu kişilerin şoförler olduğunu belirterek, başkentin temsilinde şoförlerin önemli bir yeri olduğuna dikkati çekti. Şoförlerin konuşmasıyla, kıyafetiyle, davranışlarıyla örnek kişiler olması gerektiğinin altını çizen Yıldırım, ''Sayın Valimiz Alaaddin Yüksel de Ankaralı minibüsçü esnafımızdan nezakette, alçak gönüllülükte ve şefkatte birbirleriyle yarışmalarını istedi'' dedi. MOBESE merkezinden bildirilen kural ihlallerine de değinen Yıldırım, minibüsçülerle ilgili çok fazla şikayet aldıklarını bildirdi. Yıldırım, ''Kurallara uymayanlar en çok da ışık ihlali yapıyor. Hatta günde 35 kez ışık ihlali yapan şoförlerimiz var. Trafik kurallarına hepimizin dikkat etmesi lazım'' diye konuştu. -''ŞİKAYETLER YÜZDE 60 ORANINDA AZALDI''- Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Hacıbekir Gani de odaya kayıtlı yaklaşık 5 bin 500 minibüs şoförüne, 3 ay boyunca eğitim verileceğini söyledi. Yolculardan gelen şikayetlerin başında, ''Şoförlerin kaba davranışlarının'' geldiğini belirten Gani, 2009 yılında başlattıkları eğitim seferberliğinin, diğer illere de örnek olduğunu ifade etti. Şoför esnafının ''kalite çıtasının'' yükselmesini sağlamayı hedeflediklerini ve 3 yıldır verdikleri eğitimler sayesinde şikayetlerin yüzde 60 oranında azaldığına dikkati çeken Gani, eğitimlerin artarak devam edeceğini söyledi. Milletvekili Kayatürk de yurt dışı ziyaretlerinde gördükleri şoförler ile Türkiye'deki şoförlerin arasında bazı farkların olduğunu, eğitimlerle bu eksik yönlerin giderilebileceğini söyledi. Kayatürk, taksici esnafına ise bu eğitimlere ek olarak bir de yabancı dil eğitimi verilmesi gerektiğini kaydetti.