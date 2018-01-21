MİNİBÜSÇÜLER ODASI'NIN YENİ BAŞKANI BELLİ OLDU

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA)

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın başkanlık seçimini Kazım Bilge kazandı.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın 27\'nci Olağan Genel Kurul Toplantısı Haliç Kongre Merkezi\'nde yapıldı. Mevcut oda başkanı Koray Öztürk ile Kazım Bilge, başkanlık için aday oldu. Sandıkların kurulmasının ardından, odaya kayıtlı minibüsçü esnafIar oy kullandı. Koray Öztürk\'ün 701 oy aldığı seçimi Kazım Bilge 792 oyla kazandı.

İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası\'nın yeni başkanı Bilge, DHA\'ya yaptığı açıklamada, \"Minibüsçünün Allah yüzüne baktı, benim gibi bir insanı minibüsçülerin başına getirdi. Bundan sonra çok görevim olduğunu düşünüyorum. Esnafıma her zaman minnettar olacağım. Esnafımın hakkını sonuna kadar alacağım.\" dedi.

Görüntü Dökümü:

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-Alınan oy sayılarının açıklanması

-Kazım Bilge ile röp.

-Yeni yönetimin yaptığı ilk açıklama

-Oy sayılma işlemi

