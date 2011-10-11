-Minibüsçüler 14 yolcu ile sınırlı kalmak istemiyor ANKARA (A.A) - 11.10.2011 - Ankara Minibüsçüler Esnaf Odası, yolcu sayısını 14 ile sınırlayan Karayolları Kanunundaki minibüs tanımının, yeni model araçların yolcu kapasitesine uygun olmadığı için değiştirilmesini istiyor. Oda Yönetim Kurulu Başkanı Hacıbekir Gani, minibüsçü kesimi olarak en önemli sorunlarının minibüsün mevcut kanundaki tanımı olduğunu belirterek, ''30 sene önceki tanımla çalışıyoruz. 20 yıl önceki üretilen araçlarla şimdi üretilen araçlar teknolojik olarak bir değil'' dedi. Bunun için 2918 sayılı Karayolları Kanununda yer alan ''yapısı itibariyle sürücüsünden başka 8 ila 14 oturma yeri olan ve insan taşımak için imal edilmiş bulunan motorlu taşıt'' şeklindeki minibüs tanımının değiştirilmesi gerektiğini kaydeden Gani, ''Bunun 14 artı 1 değil de 17 artı 3 şeklinde değiştirilmesi gerekiyor'' dedi. Gani, şehirde bazı hatların 40 kilometreye ulaştığını, akaryakıt fiyatları düşünüldüğünde 40 kilometre hatta 14 kişiden elde edilen gelirin ancak akaryakıt masrafını karşıladığını dile getirdi. Kentte faaliyet gösteren minibüslerin AB kriterlerine uygun olduğunu, yolcu sayısının artırımına yönelik TBMM'ye gerekli müracaatları yaptıklarını bildiren Gani, ''Bu, sadece Ankara'yı değil Türkiye'yi ilgilendiriyor. Bu yüzden bizim yolcu sayımızın belirlenmesi gerekir. Biz, herşeyin yasal ve hukuka uygun olmasını istiyoruz'' ifadesini kullandı. -Sigorta bedellerinden de şikayetçiler- Trafik sigorta bedelleri ile ilgili sıkıntılarını da anlatan Gani, kaza sonrası yenilenen trafik sigortalarındaki artışların da minibüsçü esnafını rahatsız ettiğini söyledi. Gani, kaza nedeniyle artan prim ödemelerine yeniden düzenleme getirilmesini istedi. Ankara Büyükşehir Belediyesinin denetimleri sayesinde korsan araçlar konusunda rahat bir nefes aldıklarını da kaydeden Gani, ''Bu işleri yapan deneyimsiz, ne olduğu belli olmayan insanlar. Vatandaşlarımız bu tip araçlara binmesinler'' dedi. Birkaç aydır devam eden şoförlerin yaka kartı takmaları uygulamasına da değinen Gani, uygulama ile suç işleyen şoförleri tespit ederek ceza verdiklerini, yüz kızartıcı suç işleyen şoförlerin çalışmasına izin vermediklerini ifade etti. Bu yıl, 5 bin 900 civarında şoföre eğitim verdiklerini de anlatan Gani, esnaf odası olarak topluma en iyi şekilde hizmet vermeyi amaçladıklarını sözlerine ekledi.