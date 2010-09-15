Minibüs yolcusu o dehşet dolu anları anlattı

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13 kişinin öldüğü kazadan sağ kurtulan genç kaza anını anlattı - VIDEO

Kameralar kaza anını saniye saniye görüntüledi - VIDEO

Kaza geliyorum demiş

Minübüs terörü hız kesmiyor

Kazada bir bacağını kaybeden Seymen’in vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler var.Tedavisi devam eden Seymen, NTV'ye kazanın olduğu anı tüm ayrıntılarıyla hatırladığını söyledi.“Durakta bekliyorduk, yağmur hafiften hızlanmaya başladı. Araba geldi, inenler oldu ama daha çok binenler oldu. Geçtik oturduk. Saygımızdan hanımlara büyüklere yerimizi verdik. Keşke herkes ayakta dursa, koltuklar boş kalsaydı da kimseye bir şey olmasaydı. Daha sonra yağmur daha da hızlı yağmaya başladı. Öyle bir hızlı gidiyordu ki yağmur camın görüntüsünü kapatıyordu, zaten önünü göremiyordu.İnsanlar artık kaza olacağını anlamaya başladı. Çığlık atmaya başladılar, ben çarpacağınıanlamaya başladım. Canım yanmaya başladı, ‘aaa’ diye bağırdım ve kendimi amcamın oğlunun üstüne attım. Çarptığı esnada yan durdum, bizi camdan fırlattı. Sanki biri elini attı, çekti. Minibüs devrildi ve sürüklenmeye başladı. Sürüklenirken bile hala çığlık sesleri vardı. Daha sonra sesler azaldı Sadece 1-2 kişiden ses çıkmaya başladı ama sesler kafamda kalıyordu.Bizim insanımız biraz tuhaf; araba ile geçiyor sadece, elini yüzünü kapatıyor. Koşmak yok, yardım etmek yok. Etraftakilerin hepsi şoktaydı. Herkes gözünü kapatmıştı. Otoban tıkanmıştı. Her zamanki gibi seyirci çok, yardımsever azdı.Ben sıkışmıştım. Amcaoğlu vardı üstümde, o da biraz yardımcı oldu. Ben ayağımı oynatamıyordum ayağımla biraz uğraştı, ben de bağırdım. Altta kaldığım için canım yanıyordu.Şuurum yerindeydi. Telefon bulmam gerekiyordu. Ayağımı tutarak geri geri gittim. Ayağa kalktım, yere bastığımda ayağımın olmadığını fark ettim. Sonra oturdum, geri geri geldim. Bir ağabey çekti beni, sonra tekrar bıraktı. Telefonu aldım, amcamları aradım. İşin kötü yanı kontörüm olmadığından herkesi ödemeli aradım. Yanımızda amcaoğlu vardı, bize emanetti. Misafirliğe gelmişti, kazayı ufak sıyrıkla atlattı..Minibüsün hızı kalkıştan itibaren hiç kesilmemişti. İlk başta kimse uyarmadı, ta ki tankerle göz göze gelene kadar. Zaten fazla bir mesafe yoktu. Arabanın hızını düşünürsek, kötü oldu tabii.”Başakşehir'de 12 Eylül'de aşırı hız yapan bir minibüs kırmızı ışıkta geçerek tankere çarpmıştı. Kazada 13 kişi yaşamını yitirmişti.Korsan güzergâhta gittiği belirlenen minibüs şoförünün, son dokuz ayda 39 kez ceza aldığı ortaya çıkmıştı.Bu kazayla gündeme gelen minübüs terörürü rakamlar da destekleniyor. Son 8 ayda meydana gelen 7 bine yakın kazadan, 6 bin 250'sini otomobiller 549'unu minibüsler yaptı.Sekiz aylık dönemde 154 kişi hayatını kaybetti. 10 binden fazla yaralı var.