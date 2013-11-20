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Yaşam

Minibüs üst geçitten aşağıya uçtu: 2 ölü

Güngören'de bir yolcu minibüsü üst geçitten aşağıya düştü, 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı

20 Kasım 2013 14:19

İstanbul Güngören'de yolcu minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metre yükseklikteki Eşref Bitlis Üstgeçidi'nden aşağı düştü. Kazada iki yolcu hayatını kaybederken aralarında sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.

Salim Dalbudak'ın kullandığı 34 M 3421 plakalı yolcu minibüsü saat 11.30 sıralarında Güngören'deki Eşref Bitlis Üstgeçidi'ne geldi. İddiaya göre hızlı olduğu belirtilen minibüs, köprü üstünde başka bir araç tarafından sıkıştırıldı. Sürücü Salim Dalbudak'ın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu minibüs, 15 metre yükseklikteki köprüden aşağıya düştü. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri gitti. Hurda yığınına dönen minibüsün altında kalan Ali Durmaz ve Mustafa Aksoy isimli iki yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüs içinde bulunan ve aralarında şoför Salim Dalbudak'ın da bulunduğu 3 yaralı ambulanslarla çevre hastanelere götürüldü.

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