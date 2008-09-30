Minibüs uçuruma yuvarlandı: 5 ölü, 2 yaralı

Hakkâri'nin Çukurca İlçesi Çığlı Köyü'ne bayram ziyaretine gidenleri taşıyan minibüs uçuruma yuvarlandı. Kazada aynı aileden 5 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 15.00 sıralarında Çukura İlçesi'ne 20 kilometre mesafedeki Çığlı köyü yakınlarında meydana geldi. Ormanlık Mezrası'ndan Çığlı Köyü'ne bayram ziyaretine giden Ölmez ailesini taşıyan, Akit Ölmez yönetimdeki 65 ED 178 plakalı minibüs, köy yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kayarak 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazada aynı aileden Akit, Lokman, Yakup, Muhsin ve Mikail Ölmez olay yerinde ölürken, Cebrail ve İsrafil Ölmez ise ağır yaralandı. Yaralılar, Hakkâri Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.