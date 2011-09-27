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Minibüs tır ile çarpıştı KULU (A.A)

27 Eylül 2011 12:26

-Minibüs tır ile çarpıştı KULU (A.A) - 27.09.2011 - Konya'nın Kulu ilçesinde tır ile minibüsün çarpışması sonucu, 4 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Necip Erdoğan (55) idaresindeki 06 TIJ 43 plakalı minibüs, Kulu Makası Kavşağı'nda Hacı A. yönetimindeki 34 VAN 9203 plakalı tırla çarpıştı. Kazada, minibüs şoförü Erdoğan ile minibüste bulunan Muzeyyen (44), Meryem ve Cemile Karabulut olay yerinde öldü. Yaralanan Arif, Suna ve Veyis Karabulut Konya ve Ankara'daki hastanelere kaldırıldı. Tır sürücüsü Hacı A. gözaltına alındı.

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