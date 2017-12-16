Minibüs sürücüsü, cinsel tacizden gözaltına alındı

Mehmet YİRUN/MARMARA EREĞLİSİ(Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde 26 yaşındaki minibüs sürücüsü E.P., aracına binen Fas uyruklu 24 yaşındaki S.L.\'ye cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı.

İstanbul\'un Silivri ilçesinde oturan Fas uyruklu 24 yaşındaki S.L., Marmara Ereğlisi\'ne gitmek için minibüse bindi. Minibüsü kullanan E.P., bir süre sonra araçta tek kalan kadını iddiaya göre, boş bir araziye götürerek cinsel tacizde bulundu. Boğuşma ardından E.P.\'nin elinden kurtulan S.L., Marmara Ereğlisi İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne giderek minibüs sürücüsü hakkında şikayette bulundu. Polis, soruşturma kapsamında E.P.\'yi evinde gözaltına aldı.



FOTOĞRAFLI