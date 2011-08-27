T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüs şarampole devrildi MALATYA (A.A)

27 Ağustos 2011 02:07

-Minibüs şarampole devrildi MALATYA (A.A) - 26.08.2011 - Malatya'da, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Arapgir ilçesi istikametine gitmekte olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen AB HK 4444 yabancı plakalı minibüs, Arguvan ilçesi Yazıbaşı köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Emrullah Tayyip Karçiçeği (8), Murat Kahraman (37), Celal Yağbasan (47), Yaşar Karçiçeği (42), Abdurrahman Baha Kahraman (6) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları iyi olan yaralılardan Murat Kahraman'ın Yeşilyurt ilçesinde aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24