-Minibüs şarampole devrildi MALATYA (A.A) - 26.08.2011 - Malatya'da, minibüsün şarampole devrilmesi sonucu 11 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Malatya'dan Arapgir ilçesi istikametine gitmekte olan sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen AB HK 4444 yabancı plakalı minibüs, Arguvan ilçesi Yazıbaşı köyü mevkisinde şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Emrullah Tayyip Karçiçeği (8), Murat Kahraman (37), Celal Yağbasan (47), Yaşar Karçiçeği (42), Abdurrahman Baha Kahraman (6) ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Malatya Beydağı Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları iyi olan yaralılardan Murat Kahraman'ın Yeşilyurt ilçesinde aile hekimi olarak görev yaptığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.