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Minibüs refüje çarptı: 12 yaralı

19 Nisan 2009 15:27

Konya'da 35 yaşındaki Tuncay Yegün'ün kullandığı minibüs refüje çarptı. Kazada, 6'sı çocuk 12 kişi yaralandı.

Kaza, Konya- Adana Karayolu'nun Ereğli Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Tuncay Yegün'ün yönetimindeki 80 AG 223 plakalı minibüs, aşırı hız ve dikkatsizlik sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kavşağın ortasında bulunan refüje çarptı. Kazada Recep Çetinbaş (43), eşi İlknur Çetinbaş (39), çoçukları Yasin Çetinbaş (14), Yasemin Çetinbaş (10), Muhittin Sökmen (39), eşi Seral Sökmen (36), çocukları Nurtan Sökmen (14), Sibel Sökmen (11), Emirhan Sökmen (4), Sebahattin Yıldız (39), Aynur Yıldız (9) ve Ali Yılmaz (45) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Minibüs sürücüsü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Yaralanların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Minibüste bulunaların, Adana'dan Afyonkarahisar'a kaplıcalara gittikleri belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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