T24 LogoT24 Logo
Gündem

Minibüs ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA'da minibüs ile otomobille çarpıştı

14 Mart 2018 01:20

Oğuzhan KILIÇ/KÜTAHYA, (DHA)- KÜTAHYA\'da minibüs ile otomobille çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım (36) ve oğlu Muhammet Mustafa Yıldırım (3) öldü, eşi Hüseyin Yıldırım (56) ile büyük oğlu Kadir Yıldırım (6) ise yaralandı.
Kaza, Kütahya-Çavdarhisar karayolunun 35\'inci kilometresinde meydana geldi. Çavdarhisar ilçesinden Kütahya istikametine giden Mesut Yıldırım yönetimindeki 43 LN 903 plakalı minibüs, kavşakta önüne çıkan Hüseyin Yıldırım\'ın kullandığı 43 NH 596 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, otomobilde bulunan Mukadder Yıldırım olay yerinde hayatını kaybederken, eşi Hüseyin Yıldırım, çocukları Kadir ve Muhammet Mustafa yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Muhammet Mustafa Yıldırım, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri kazadan yara almadan kurtulan minibüs sürücüsü Mesut Yıldırım\'ı gözaltına aldı, soruşturma sürüyor.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Oğuzhan KILIÇKÜTAHYA DHA KÜTAHYAKazadaMukadder YıldırımMuhammet Mustafa YıldırımHüseyin YıldırımKadir YıldırımKaza KütahyaÇavdarhisarKütahyaYıldırımLNNHKadirMuhammet MustafaYaralılarKütahya Dumlupınar

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Kıdem tazminatı emekli ikramiyesine mi dönüyor?...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24