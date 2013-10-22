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Yaşam

Minibüs durağa daldı: 8 yaralı

Durağı deviren minibüs, otobüs bekleyenlere çarptı. Yolcular çarpmanın etkisiyle etrafa savruldu

22 Ekim 2013 14:40

İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde bir servis minibüsü, otobüs durağına daldı. Kazada 1'i ağır, 8 kişi yaralandı.
 
Beşiktaş ilçesine bağlı Zincirlikuyu’da özel bir bankaya ait servis minibüsü, sürücüsü Mustafa Ali Rıza Aksakal'ın (52) direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak otobüs durağına girdi

Kazada, durakta bekleyen Erhan Kerman (29), Dilek Aktaş (40) ve Abdulalim Sızmaz (28) ile minibüste bulunan Sevilay Özkan (28), Nilay Bozkurt (35), Bahar Mülayim (31), Gökçe Almaş (27) ve Murat Demir (28) yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Erhan Kerman’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Servis minibüsü şoförü Mustafa Ali Rıza Aksakal ise kazayı yara almadan atlattı.

Levent Polis Merkezi'ne götürülen Aksakal, burada verdiği ilk ifadede. “Direksiyon kitlenince buraya çıktım. Bir anda durak üstüme çöktü. Aklım fikrim yaralanan arkadaşta ona bir şey olmasın. O kadar senelik şoförüm ilk defa başıma böyle bir şey geldi" diye konuştu.

Kazanın olduğu otobüs durağını emniyet şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Kazayı haber alarak olay yerine gelen kazazede yakınları ise gözyaşı döktü.

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