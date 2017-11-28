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Minibüs direğe çarptı: 4 yaralı

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, freni boşalınca direğe çarpan şehir içi yolcu minibüsündeki 4 kişi yaralandı

28 Kasım 2017 18:20

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA’da, freni boşalınca direğe çarpan şehir içi yolcu minibüsündeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, öğle saatlerinde Bostanbaşı Mahallesi\'ndeki otogar yakınlarında meydana geldi. Mustafa Akbaş yönetimindeki 44 M 106 plakalı minibüs, freninin boşalması sonucu direğe çarptı. Kazada, sürücü Mustafa Akbaş ile minibüsteki yolculardan Dilek Ede, Deniz Ede ve Zafer Onur yaralandı. Yaralılar, kazayı görenlerin çağırdığı ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

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