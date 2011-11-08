-Minibüs akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı: 4 ölü, 15 yaralı GAZİANTEP (A.A) - 08.11.2011 - Gaziantep'te minibüsün akaryakıt istasyonunun duvarına çarpması 4 kişi öldü, 15 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep Yavuzeli karayolunun 20. kilometresinde Erdinç Çelik'in kullandığı 27 E 6547 plakalı minibüs, lastiğinin patlaması sonucunda yoldan çıkarak akaryakıt istasyonunun duvarına çarptı. Kazada, sürücü Erdinç (27), Hatice(66) ve Abdulkadir Çelik (1) ile Muharrem (1) Dağdelen öldü, yaralanan 15 kişi Gaziantep'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Kazada ölen ve yaralananların, Yavuzeli'nin Bakırca köyünden Gaziantep'e gelmek üzere yola çıktıkları öğrenildi. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü, yaralıları kimlik tespitine çalışıldığını bildirdi.