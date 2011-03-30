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Politika

MİNİ TORBA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A)

30 Mart 2011 01:47

-MİNİ TORBA KABUL EDİLDİ TBMM (A.A) - 29.03.2011 - TBMM Genel Kurulunda, ''mini torba'' olarak adlandırılan, Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Kanuna göre, MİT ve genel kolluk mensupları, öğrenim şartı aranmaksızın özel güvenlik görevlisi olabilecek.   Özerk spor federasyonları, bağımsız spor federasyonları olacak. Federasyon kararının ardından, 10 gün içinde Tahkim Kuruluna başvurulacak. Kurul, sportif faaliyetlerin iş ve işlemlerinde 10 iş günü, diğer konularda ise 3 ay içinde karar verecek. Mahalle veya köyleri baraj altında kalan ya da askeri yasak bölge kapsamında bulunan kişiler, orman sınırları dışına çıkarılmış arazilerde iskan edilecek. İl özel idareleri ve belediyelerdeki işçiler, 1 Ağustos'tan sonra kamu kurumlarına nakledilecek.

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