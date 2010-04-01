Mini 'Scarface': Kokain yerine patlamış mısır...

T24

Amerika’da bir grup çocuğun sahnelediği ve görüntüleri YouTube’da hit haline gelen filmden uyarlama ‘Scarface’ adlı oyunda çocuklar kokain yerine patlamış mısır, küfürlü konuşmalar yerine de uydurma sözler kullanıyor. Filmde Al Pacino’nun oynadığı efsane Tony Montana karakterini canlandıran çocuksa elinde oyuncak bir tabancayla rol kesiyor.Illinois’den, kendini ‘Cindy’ olarak tanıtan bir kadın tarafından yüklenen videonun gerçekten bir okul prodüksiyonu olup olmadığı konusunda tartışma var. Filmin internet sitesinde, videonun çok zekice kurgulandığına, amatör kameranın da fazlasıyla iyi olduğuna dikkat çekilerek bir okul oyunu olamayacak kadar iyi olduğuna dair şüpheler dile getiriliyor. New York Post gazetesi de aynı endişeleri tekrarlayıp videonun hayranlık uyandırıcı olduğunu yazdı. Bazı YouTube kullanıcılarıysa videoyu uygunsuz buluyor.