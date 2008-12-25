Mini mini büyükler için yeni bir animasyon

"Uzay Maymunları / Space Chimps" adlı animasyon film, 9 Ocak'ta Türkçe seslendirilmiş olarak vizyona girecek.



Alınan bilgiye göre, "Quest for Camelot" ve "Racing Stripes" filmlerinin senaryosunu yazan Kirk Demicco'nun ilk yönetmenlik denemesi olan "Uzay Maymunları" filmini, "Masallar Diyarı" isimli animasyonu yazan Rob Moreland kaleme aldı.



Animasyonun yapımcılığını 3 "Shrek" filminin de yapımcılığını üstlenen John H. Williams'ın yaptığı filmin müzikleri "King Kong" ve "The Great Debaters" filmlerinde çalışan Chris Bacon imzası taşıyor.



Türkiye'de 9 Ocakta vizyona girecek filmdeki kahramanları Yekta Kopan, Emir Tayla, Meral Erbil, Yonca Cevher ve Mazlum Kiper seslendirdi.



Filmin konusu özetle şöyle:



"Beş milyar dolarlık uzay mekiği kara delikte kaybolunca, uzaya giden ilk maymunun torunu olan Ham III, uzayın derinliklerine gidip mekiği bulmak üzere bir teklif alır. Ancak Ham, fazlasıyla özgür ruhludur ve sirkte bir şov maymunu olarak çalışmaktan memnundur. Sonunda iki maymunla birlikte görevi kabul eden Ham, uzayın derinlerine yaptığı yolculukta kendisini inanılmaz bir maceranın içinde bulur ve galaksinin en acımasız diktatörüne karşı savaş vermek zorunda kalır."

