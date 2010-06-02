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Mini MGK bugün yapılıyor

Başta İsrail’le yaşanan son kriz olmak üzere, İskenderun’daki terörrist saldırıyı da kapsayan zirve bugün Ankara’da yapılacak.

02 Haziran 2010 03:00

T24 - Başta İsrail’le yaşanan son kriz olmak üzere, İskenderun’daki terörrist saldırıyı da kapsayan zirve bugün Ankara’da yapılacak.

Başbakanlık'ta saat 11'de başlayacak toplantıya, Milli Güvenlik Kurulu üyesi bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve TSK'nın komuta kademesi tam kadro katılacak. Başbakan Erdoğan, aynı konuları dün sabah Genelkurmay İkinci Başkanı, MİT Müsteşarı ve bakanlarla görüşmüştü. İsrail'le diplomatik ve askeri ilişkilerin tümüyle kesilmesi gibi seçenekler masada. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Gül, 3 Haziran Perşembe günü Çorum'a yapacağı ziyaret dolayısıyla haftalık olağan görüşmeleri bugün gerçekleştirecek. Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'u bugün ayrı ayrı kabul edecek. Gül, saat 15.30'da Orgeneral Başbuğ ile saat 18.30'da da Başbakan Erdoğan ile Çankaya Köşkü'nde bir araya gelecek.


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