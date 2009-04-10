Mini giymek cesaret ister

Sosyetenin yeni ikoncanı müteahhit Yurdal Sert’in eşi Ivana Sert, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir partide aracından inerken az kalsın mini eteğinin azizliğine uğrayacaktı. Neyse ki son anda durumu kurtardı.

İstanbul sosyetesinin tarzı ile sıra dışı kadınlarından biri olan Eda Taşpınar, uzun ve ince bacaklarına yakıştırdığı mini kıyafetleri çok sık giydiğinden önlemini de ustaca alanlardan.

İstanbul sosyetesinin en güzel kadınları arasında yer alan Ceyla Gölcüklü, bir davete katılmak üzere aracından inerken son anda kazaya kurban gitmekten kurtuldu.

Türkiye’nin tescilli güzellerinden manken Ece Gürsel, zaten işi gereği önlem almayı iyi bilenlerden

Oyuncu Hande Atazi kameralar karşısında oldukça rahat olmanın bedelini işte böyle ödemişti.

Uzun bacaklarına miniyi yakıştıran isimlerin başında olan Kuryenet’in sahibi Haluk Berdan’ın eşi Deniz Berdan, frikiği ustaca savuşturuyor!

Çocuksu görünüşü, duru güzelliğiyle tanınan oyuncu ve manken Tuba Ünsal, verdiği bu frikik ile ne kadar kadınsı ve seksi olabileceğini de gösteriyor.



İş adamı Kerem Üstünkaya’nın eski eşi Aslı Kaktüs, elinde frikiğini önleyecek şemsiyesi olmasına rağmen, dalgınlık anında işte böyle objektiflere takılmıştı.

Popstar Britney yaşıyor... Spears için söyleyecek pek fazla bir şey yok. O zaten frikiklerin kraliçesi!

Sosyetenin alımlı kadınlarından Çiğdem Kayalı, geçtiğimiz günlerde gittiği bir davette mini eteğinin azizliğine uğramaktan son anda kurtuldu.

İstanbul sosyetesinin en gözde genç kızlarından Derin Mermerci de, mini elbisesi içinde ‘talihsiz’ bir an yaşıyor...

Bu yüzden bazen hiç istemedikleri hallerde takılıverirler ölümsüzlük aynasına. Özellikle mini bir elbise veya etek giydiklerinde... Kimi durumu ustalıkla kurtarırken, kimi kıl payı ile kurtulur frikik vermekten. Ama hepsi değil!