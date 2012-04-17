T24 LogoT24 Logo
Dünya

'Mini eteğime laf etme tecavüzcüleri durdur'

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip demokrasisi Endonezya’da iktidar partisinin artan taciz ve tecavüz olaylarını kadınların etek giymesine bağlaması öfke yarattı

17 Nisan 2012 07:33

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip demokrasisi Endonezya’da iktidar partisinin artan taciz ve tecavüz olaylarını kadınların etek giymesine bağlaması öfke yarattı

Milliyet'in haberine göre, Dini İşler Bakanı Suryadharma Ali, belirlenen bir sınırdan kısa olan eteklerin yasaklanabileceğini söyledi. Ardından Meclis Başkanı Marzuki Alie, kadın politikacıların etek giymesinin yasaklanması gerektiğini savundu.

Alie’nin “Son dönemde kadınlar uygun kıyafetleri giymediği için birçok tecavüz ve ahlaksız olay gerçekleşti. Erkeklerin neye benzediğini biliyorsunuz. Provokatif kıyafetler onlara bazı şeyler yaptırır” sözleri ise kadınların sabrını taşırdı.

Başkent Jakarta’da yüzlerce kadın protesto düzenleyerek “Bize ne giyeceğimizi değil, erkeklere tecavüz etmemeleri gerektiğini söyleyin” yazılı pankartlar taşıdı. Muhalefet ise iktidarı benzine zam getirecekleri için gündemi değiştirmeye çalışmakla suçladı.


 

ETİKETLER

EndonezyataciztecavüzMüslüman

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24