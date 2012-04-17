'Mini eteğime laf etme tecavüzcüleri durdur'

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusa sahip demokrasisi Endonezya’da iktidar partisinin artan taciz ve tecavüz olaylarını kadınların etek giymesine bağlaması öfke yarattı

Milliyet'in haberine göre, Dini İşler Bakanı Suryadharma Ali, belirlenen bir sınırdan kısa olan eteklerin yasaklanabileceğini söyledi. Ardından Meclis Başkanı Marzuki Alie, kadın politikacıların etek giymesinin yasaklanması gerektiğini savundu.

Alie’nin “Son dönemde kadınlar uygun kıyafetleri giymediği için birçok tecavüz ve ahlaksız olay gerçekleşti. Erkeklerin neye benzediğini biliyorsunuz. Provokatif kıyafetler onlara bazı şeyler yaptırır” sözleri ise kadınların sabrını taşırdı.

Başkent Jakarta’da yüzlerce kadın protesto düzenleyerek “Bize ne giyeceğimizi değil, erkeklere tecavüz etmemeleri gerektiğini söyleyin” yazılı pankartlar taşıdı. Muhalefet ise iktidarı benzine zam getirecekleri için gündemi değiştirmeye çalışmakla suçladı.



