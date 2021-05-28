Mine Söğüt: Ülkeyi bu beladan kurtarmak için neyi bekliyorsunuz?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının akabinde gelişen olaylarla ilgili, "Ülke, bir mafya babasının parmağında oyuncak oldu. Bir mafya babasının itiraflarına pervane oldu. Bir mafya babasının hezeyanlarına muhtaç oldu. Ülke, bugüne kadar suskunluğunu koruyan bir cumhurbaşkanının günler sonra ağzını ilk açtığında 'Bunlar daha iyi günler' demesine, diyebilmesine şahit oldu. Mafya ağzının ve ahlakının tüm siyasi iklime deniz salyası gibi yayılışına razı oldu. Kâğıt üzerinde bir hukuk devleti gibi görünen bu ülkenin kaderini belirleyecek olan en büyük ve en önemli davanın akıl almaz bir şekilde sosyal medyada hukukla bağlantısız bir şekilde görülüyor olmasına ikna oldu. Ve ülkenin ufku, başına gelmekte olan korkunç şeylerin sonuçlarını hayal edemeyecek kadar daraldı; İçi, başına gelmekte olanları kabullenecek kadar karardı" dedi.

Söğüt, şöyle devam etti: