Mine Söğüt: Ülkeyi bu beladan kurtarmak için neyi bekliyorsunuz?

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in iddialarının akabinde gelişen olaylarla ilgili, "Ülke, bir mafya babasının parmağında oyuncak oldu. Bir mafya babasının itiraflarına pervane oldu. Bir mafya babasının hezeyanlarına muhtaç oldu. Ülke, bugüne kadar suskunluğunu koruyan bir cumhurbaşkanının günler sonra ağzını ilk açtığında 'Bunlar daha iyi günler' demesine, diyebilmesine şahit oldu. Mafya ağzının ve ahlakının tüm siyasi iklime deniz salyası gibi yayılışına razı oldu. Kâğıt üzerinde bir hukuk devleti gibi görünen bu ülkenin kaderini belirleyecek olan en büyük ve en önemli davanın akıl almaz bir şekilde sosyal medyada hukukla bağlantısız bir şekilde görülüyor olmasına ikna oldu. Ve ülkenin ufku, başına gelmekte olan korkunç şeylerin sonuçlarını hayal edemeyecek kadar daraldı; İçi, başına gelmekte olanları kabullenecek kadar karardı" dedi.
Söğüt, şöyle devam etti:
"Ülkeyi bu darlıktan ve karanlıktan kurtarmak üzere... Tüm farklılıklarınızı, tüm çatışmalarınızı, tüm uyuşmazlıklarınızı bir süreliğine unutmak için neyi bekliyorsunuz? Neyi bekliyorsunuz güçlü ve kararlı bir çatıda birleşmek için? Neyi bekliyorsunuz tek bir dil ve tek bir yürek olmanın çetin savaşını vermek için? Neyi bekliyorsunuz öznel siyasi kaygılarınızı demokrasiyi geri getirene kadar rafa kaldırmak için? Neyi bekliyorsunuz beklenmedik, umulmadık, hesaplanamaz ve dolayısıyla da engellenemez, önünde durulamaz bir hamleyle ve alnınızın teriyle bu ülkeyi bu beladan kurtarmak için? Neyi bekliyorsunuz Meclis’in tüm muhalifleri; bir rüya takımı kurmak için?"
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