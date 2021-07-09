Mine Söğüt: Uçağın kadar konuş!

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında yaşanan "uçak" tartışmasına atfen kaleme aldığı yazısında, "Gitgide yoksullaşan ve halkı cahilleştirilen bir ülkenin liderinin, liderliğini hissetmek için kendisini pazarlamaktan, olduğundan güçlü göstermekten ve sadece icraatlarıyla değil zenginliğiyle de halkını ezmekten medet umması kaçınılmaz. O yüzden kendisine ait sayısız uçağı olmasını istiyor. En pahalı otomobillerden kendisine filolar kuruyor" dedi.

Söğüt, "Uçağın kadar konuş" başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:

Yazlık, kışlık, hatta baharlık saraylarda yaşamak için büyük araziler işgal ediyor, özel kumsallar döşetiyor. Odalara, salonlara, kıyılara, ovalara sığamıyor. Kendisini şatafatın güç olduğuna ve gücün şatafatsız bir hiç olduğuna inanmaktan alamıyor.

Yoksul ve dezavantajlı insanların çoğunlukta olduğu toplumlarda insanlar kendilerini bir meta gibi pazarlamaları gerektiğini... Burunlarından kıl aldırmazlarsa birilerinin onları gerçekten “bir şey” sanabileceğini... Sesleri ne kadar gür çıkarsa ve etraflarındakilere ne kadar tepeden bakarlarsa o kadar başarılı olabileceklerini... Dozu artırırlarsa da yaptıkları iyi ya da kötü hiçbir şeyin hesabını vermeden zirveye çıkabileceklerini... Hatta şansları yaver giderse ölene dek de orada kalmayı başarabileceklerini anne karnında öğrenmezler.

Önce ailede öğrenirler. Sonra sokakta öğrenirler. Sonra okulda öğrenirler. Sonra iş hayatında öğrenirler. Sonra içlerinden bazıları iktidara gelirler.

Evde, sokakta, okulda, işte öğrendikleri bu bilgiyle iktidarlarını sağlamlaştırmak için şatafata, gösterişe ve kibre ölçüsüzce değer verirler.

Onlarla benzer evlerde doğmuş, benzer sokaklarda oynamış, benzer okullarda okumuş, benzer işlerde çalışmış yoksul kalabalıklar da bu liderlerin güç ve zenginlikle ilişkisini bir yolsuzluk değil, başarı olarak kodlayıp hemen eteklerinin altında girerler."

Yazının tamamı için tıklayın.

TIKLAYIN - Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a uçak yanıtı: Gel diyoruz er meydanına, kaçıyorsun, görürsün satacak mıyım, satmayacak mıyım!

TIKLAYIN - Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Uçakları satacakmış, dünyayı dolaşacaksın, neyle, tarifeli uçaklarla mı?