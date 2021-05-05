Mine Söğüt: İnsanın temel ihtiyacı çeşit çeşit ekmek, makarna, sos, peynir, zeytin değildir; özgürlük ve adalettir

Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Söğüt, İçişleri Bakanlığı'nın marketlerden yalnızca "temel ihtiyaçlar"ın alınacağı yönündeki genelgesine gönderme yaparak, "İnsanın temel ihtiyacı... Çeşit çeşit ekmek, un, makarna, sos, peynir, zeytin değildir. Gazlı içecekler, çikolatalar, gofretler değildir. Bardaklar ve kaplar ve kacaklar değildir. Çorap, çamaşır, elbise, pantolon değildir. İçki, sigara, tütün değildir. İnsanın temel ihtiyacı özgürlük ve adalettir" dedi.

Söğüt, "Ekmek alıp bardak alamayacağımız marketler, online satışları muaf tutan yasaklar, sigaranın temel ihtiyaç maddesi sayılması ve içkinin yine ısrarla yasaklanması gündemdeyken sormak gerekir: Endüstriyel yaşamın insana vaat ettiği o sisli dünyada ve çoğunluğun yoksul, hem de çok yoksul olduğu bu hayatta insanın temel ihtiyaçları tam olarak nedir aslında?" diye sordu.

Söğüt, "Rengârenk kumaşlardan giyecekler, çeşit çeşit ayakkabılar, mantolar, ceketler, bir uçuşan bir uçuşmayan etekler, elbiseler, şampuanlar, kremler, parfümler, farklı boyda ve özellikte pahalı, ucuz cep telefonları, bin bir çeşit bilgisayarlar, tabletler, ev eşyalarında koltuktan iğneye milyonlarca detay ve çeşit, birbirlerine benzeyen bir sürü araba modeli olmazsa olmazlarıdır. Ama o temel ihtiyaçlar arasında... Ücretsiz ve eşit ulaşılabilen eğitim hakkı yoktur. Yine ücretsiz ve eşit ulaşılabilen sağlık hakkı yoktur. Adalet, hukuk ve demokrasi yoktur. Barış yoktur. Huzur yoktur. Birtakım markalara sahip olabilme isteği, akabinde bu isteğe ulaşmayı vaat eden ama garanti etmeyen iş olanakları vardır da... Mutlak demokrasi, kadın hakları, çocuk hakları, LGBTİ+ hakları, işçi hakları, insan hakları yoktur" ifadelerini kullandı.

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