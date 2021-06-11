Mine Söğüt: Bu leş düzende oturduğunuz yerden "hadi" demek işe yaramaz; ağızdan çıktığı anda eyleme dönüşmezse tüm kıymetini yitirir

Cumhuriyet yazarı Mine Söğüt, sosyal medyada açılımı“Hak, adalet ve demokrasi istiyoruz” olan #HADİ hareketine ilişkin olarak, "Asıl önemli olan neyin neden istendiği değil, kimden istendiği, yani kime 'Hadi' denildiği. Çünkü bazı şeyler istenmez, alınır. Hak, adalet ve demokrasi de sadece isteyerek elde edilebilecek şeyler değildir. Bunların uğruna bir savaş vermeniz, kendi konforunuzdan vazgeçmeniz, bir şeyler elde etmek için bazı şeylerin elinizden kayıp gitmesini göze almanız gerekir. Artık kimsenin dönüp de size 'Ne istiyorsunuz' diye sormadığı ve mafya ile devletin birbirleriyle aynı dili konuştuğu bu leş düzende... Oturduğunuz yerden 'Hadi' demek işe yaramaz. Hadi, ağızdan çıktığı anda eyleme dönüşmezse tüm kıymetini yitirir" düşüncesini dile getirdi.

Söğüt, "'Hadi' gerçekten çok kışkırtıcı bir teşvik ünlemi ama kime hadi? Burada kimi harekete geçirmeye çalışıyor kalabalıklar? Kimin sahneye çıkması gerekiyor? Bu düzene kimin dur, yeter diye haykırması gerekiyor? Müdahale sicili zaten çok kötü olan ve artık kendisi neredeyse hiç olmayan orduya mı hadi denilecek? Nicedir iktidarın oyuncağı olan yargıya mı hadi denilecek? Yasallarla işlevsiz hale getirilmiş olan Meclis’e mi? Silahlı mücadeleye net bir şekilde karşı olduğunu bir türlü dillendiremeyen ve PKK’ye terör örgütü diyemeyen HDP’ye mi? İktidarla hesaplaşması gerekirken şaka gibi helalleşmekten bahseden CHP’ye mi? Ülkücü damarına zeval gelmesin diye en kritik noktalarda kendisini aşamayan İYİ Parti’ye mi? Eski dostuna düşman olduğuna inanalım diye muhalefetle aynı dili konuştuğu aşikâr olan, hatta neredeyse ondan daha sert muhalefet yapmaya soyunan Demokrasi ve Atılım Partisi’ne mi? Yoksa kendimize mi? Kime denilecek bu hadi?" ifadelerini kullandı.

Söğüt, "Ahmet Şık sokaklara çıkıp yandaş basının yer vermediği gerçekleri kalabalıklarda avaz avaz bağırarak anlattı ve kendi 'Hadi'sini yarattı. Redd grubu 'Olmaz'lara kulak asmayıp inadına parklarda müzik çaldı ve o da kendi 'Hadi'sine imza attı. 'Hadi' meselesine bir de buradan bakın. Oturduğunuz yerden değil, sokaktan ve hiçbir şeyden korkmadan" dedi.

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Aydın Engin Yazdı: Hak, Adalet, Demokrasi İstiyoruz: HADİ!..