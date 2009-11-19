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Dünya

Minare karşıtları, bakanlara burka giydirdi

İsviçre Cumhurbaşkanı Merz, 29 Kasım’da yapılacak minare referandumu öncesinde “minareye evet, ezana hayır" dedi.

19 Kasım 2009 02:00

İsviçre Cumhurbaşkanı Hans Rudolf Merz, 29 Kasım’da yapılacak minare referandumu öncesinde “minareye evet, ezana hayır” dedi. Minare karşıtları ise afişlerinde İsviçreli kadın bakanları burkaya soktu.

Switzerland's Young Liberal Free Democratic Party 's member Philippe Nantermod carries a fake minaret on November 14, 2009 durign a protest held by young politicians of all parties in the center of Lausanne.Yeni minare yapımının halkoylamasına sunulacağı İsviçre’de referandum tarihi yaklaşırken, ülke iki cepheye bölündü. Minare yasağı yanlıları kabinedeki üç kadın bakanı burkaya sokan yeni bir afiş hazırladı. İsviçre Cumhurbaşkanı Hans Rudolf Merz ise seçmenleri, minare yasağına karşı oy vermeye çağırdı. Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre, Merz, “Müslümanlar, kendi dini ibadetlerini yerine getirebilmeli, İsviçre’de de minareler olmalı. Ancak müezzin sesi buralarda duyulmayacak” dedi. Merz, “29 Kasım’da yapılacak minare yasağına hayır oyu verin” dedi.

Başbakanlıktan afişe yasak

Minare referandumu öncesinde afiş savaşları da hızlandı. Minarelere hayır diyen gruplar, bu kez İsviçre bakanlar kurulunun üç kadın bakanını, siyah burkaya sokan ve ardında hilallerin yükseldiği yeni bir afiş yayınladı. Başbakanlık, bu afişi yasakladı. İsviçre Başbakanlığı, minare yasağına karşı olduğunu hatırlattı.

Aşırı sağcıların işi

Afişi hazırlayan kurum olarak “İslam Sorunları Komitesi” adlı bir grubun adı bulunuyor. Grubun arkasında ise aşırı sağcı Halk Partisi’ne (SVP) yakınlığıyla tanınan David Luyet çıktı. David Luyet’nin aynı zamanda koyu tutucu Katolik Econe-Kardeşler tarikatıyla bağlantısı olduğu belirlendi.

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