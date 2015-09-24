Mina'da yaşanan facia ile ilgili kim, ne dedi?

Suudi Arabistan'da şeytan taşlamadan dönen hacı adayları arasında çıkan izdiham sonucu 753 kişinin hayatını kaybettiği, 887 kişinin yaralandığı olay sonrasında ünlüler sosyal medyada başsağlığı dileklerini paylaştı. HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Mina’da yaşananın facia değil, katliam olduğunu söyleyerek, Türkiye’yi yönetenlerin Suudi yönetimini sert bir dille uyarması gerektiğini ifade etti. Demirtaş, “Kutsal mekanlar Suudilerin malı değil İslâmın kutsal değerleridir” dedi.

İşte sosyal medyada faciayla ilgili paylaşımlar:

Selahattin Demirtaş: Mina’da yaşanan facia değil katliamdır. Allah hepsine rahmet eylesin. Türkiye’yi yönetenler Suudi yönetimini sert bir dille uyarmalıdır. Kutsal mekanlar Suudilerin malı değil İslâmın kutsal değerleridir. Kendilerine harcadıkları servetin haddi hesabı yokken, hac organizasyonuna halen turizm geliri olarak yaklaşan bu zihniyettir katliamdan sorumlu olanlar. Bunların kralına ulusal yas ilan edenler utanır mı acaba?

Aziz Üstel: Bizim en büyük talihsizliğimiz Kabe’nin Suudi’ler gibi ahmakların topraklarında kalması!! Hac’da gene ölüler yaralılar

Doğukan Manço: #mekke de hayatını yitiren insanlara rahmet, yakınlarına sabır diliyorum.

Hakan Şükür: Rabbim rahmet eylesin… Yakınlarına sabırlar dilerim. Yaralılara da Rabbimden acil şifalar…

Koray Aydın: Mina’da hayatını kaybeden hacılara Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Yaşanan felaket yüreğimizi burktu.

Kemal Öztürk: Hac organizasyonu her açıdan sorunlu. Bunu hak etmiyoruz. Her yıl bu kadar ölüm olmaması mucize aslında.

Tuna Kiremitçi: Facia yaşamak hac turizmi paketindeki standart bir uygulama.

Muharrem İnce: Mina’da yaşamını yitirenlere Allah’tan rahmet, İslam Dünyasına Başsağlığı, yaralılara şifa diliyorum.