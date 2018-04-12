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MİNA BAŞARAN'IN İSMİ HANGAR VE UÇAĞIN ÜSTÜNE YAZILDI 

  Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA  Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul'a dönüşte İran'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran'ın ismi  hangar ve uçağa yazıldı

12 Nisan 2018 16:28

 

Haber-Kamera: Murat ÇAKIR-İSTANBUL DHA 
Birleşik Arap Emirlikleri\'nden İstanbul\'a dönüşte İran\'da meydana gelen uçak kazası sonucu hayatını kaybeden Mina Başaran\'ın ismi 
hangar ve uçağa yazıldı.
Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Apronu\'nda bulunan Başaran Yatırım Holding\'e ait MC Havacılık Hangar binası binası ve bir özel jetin gövdesinde \"Mina\" ismi yazıldı. İş adamı Hüseyin Başaran\'ın kızı Mina Başaran\'ın ismi  artık özel uçak hangarı ve uçaklarının üstünde yer alacak.  

Görüntü Dökümü:
-MC havacılığa ait uçak ve hangar binası 
-Hangar ve uçağın gövdesinde Mina yazısı
-Detaylar 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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