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Yaşam

Mimolett teras açıldı

İstanbul’un gastronomik butik restoranı Mimolett’in teras açılış partisine iş, cemiyet ve basın dünyasından önemli isimler katıldı.

15 Haziran 2010 03:00

T24- İstanbul’un adından en çok söz ettiren gastronomik butik restoranı Mimolett’in terası 8 Haziran Salı akşamı cemiyet hayatının seçkin konuklarının katılımıyla görkemli bir parti ile açıldı.


Kauffman Votka ve Patron Tekila desteğiyle gerçekleşen bu geceye Jülide Ateş ve eşi Emre İskeçeli, Frithjof Fuchs, Bülent Verdi, Vahap Munyar, Mustafa Seçkin ve eşi, Seyit Karagözoğlu ve eşi, Emre ve Cemre Narin gibi seçkin simalar katıldı. Konuklar yağışlı havaya rağmen dj performansı eşliğinde Mimolett Teras’ın keyfini çıkardılar.

Mimolett’in boğaz manzaralı terasında birbirinden ferahlatıcı kokteylleri deneyebilir, dünyanın farklı bölgelerinden en prestijli şarapları Akdeniz mutfağından nefis yemekler ile tadabilirsiniz. Sofistike dekorasyonu ve sıcak atmosferi ile misafirlerine dj performansının eşlik ettiği unutulmaz akşamlar yaşatan mekan, A La Carte Menüsü ve tadım menülerinin yanı sıra barda bir şeyler atıştırmak isteyenlere de Snack Menü sunuyor.


Pazar günleri hariç haftanın her günü açık olan teras 12:00 - 02:00 saatleri arasında hizmet veriyor.


Mimolett


Mimolett ismini, Fransa’nın Lille kasabasında üretilen ve Murat Bozok’un da favorisi olan turuncu renkli yuvarlak peynirlerden alıyor. Bozok, Mimolett ile en büyük amaçlarının “Michelin standartlarında bir servis ve kaliteyi sunmak, aynı zamanda restoranın diğer bölümüyle de Türkiye’nin en iyi şarap butiği olarak hizmet vermek” olduğunu söylüyor. 65 kişilik bir butik restoran olan Mimolett’in, aynı zamanda boğaz manzaralı bir terası bulunuyor. Misafirler, Michelin Yıldızlı restoranlarda çalışmış uluslararası bir ekip tarafından hazırlanan yemekler ile kadehte veya karafta dünyanın en kıymetli şaraplarını eşleştirebiliyorlar. Mimari geçmişi göz önüne alınarak dekore edilen Sıraselviler’deki bu tarihi binada hizmet veren Mimolett, İstanbullu yemek severlerin gönüllerini fethetti bile.

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