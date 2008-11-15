Mimarlık eğitimi tartışılıyor

Yürütücülüğünü Hakkı Yırtıcı ve ‹lke Tekin’in yaptığı Proje Dikdörtgen atölye çalışmasının mimar, iç mimar, endüstri tasarımcısı ve sosyal bilimlerden oluşan 32 katılımcısının ürettiği 17 proje, Yapı Endüstri Merkezi’nde sergileniyor. Sergi kapsamında gerçekleştirilecek olan Mimarlık Eğitimi ve Neoliberalizm başlıklı tartışmaya ise ‹hsan Bilgin, Veysi Tamer Kondu, Nevzat Sayın, Uğur Tanyeli, Hakkı Yırtıcı ve Ferhan Yürekli panelist olarak katılıyor.



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