Mimarlar Odası'ndan Yeni AKM Projesi'ne tepki

Özgür ALTUNCU - Faruk KAHRAMAN/ İSTANBUL, (DHA) MİMARLAR Odası, Atatürk Kültür Merkezi (AKM)\'nin yıkılıp yeniden yapılmasıyla ilgili projeye tepki gösterdi. Karaköy\'deki Mimarlar Odası binasında basın toplantısı düzenleyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, \" AKM\'yi yıkıma terk etmek de yıkmak da suçtur\" dedi.

\"ASLINA UYGUN RESTORE EDİLMELİ\"

AKM\'nin bir kültür mirası olduğunu ve tarihi anıtsal bir yapı olarak yıkılamayacağını söyleyen Muhcu, AKM\'nin daha önce alınan mahkeme kararında olduğu gibi aslına uygun olarak restore edilmesi gerektiğini söyledi.

Algı yönetimiyle kültür mirasının yıkılıp yerine başka bir yapının yapılmasının meşrulaştırıldığını söyleyen Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu dün yapılan yeni AKM tanıtım toplantısının, \"Koruma ve imar mevzuatına aykırı olarak, hukuki dayanağı olmayan, hazırlık sürecinde toplumdan gizlenen, mimari tasarım kültüründen yoksun, dogmatik bir gösteri\" olduğunu söyledi.

\"YENİ PROJENİN AKM İLE UZAKTAN YAKINDAN İLGİSİ YOK\"

AKM\'nin anıtsal bir yapı olarak yıkıma terk edildiğini söyleyen Muhcu, \"Gösterisi yapılan yeni projenin AKM ile uzaktan yakından alakası olmadığı anlaşılmıştır\" dedi. Projenin Murat Tabanlıoğlu\'nun tarafından yapılmasının AKM\'nin korunduğu anlamına gelmediğini söyleyen Muhcu, \"Anıtsal bir yapıya bizzat oğlu tarafından ihanet edilmesi, ayrıca mesleki olarak değerlendirilmesi gereken bir durumdur\" şeklinde konuştu. AKM\'nin Cumhuriyetin öz kaynaklarıyla yaptığı ilk ve tek yapı olduğunu söyleyen Eyüp Muhcu, \"Taksim Meydanı\'nı bütünleştirici bir ögedir. Mimari değerleriyle koruma hukuku, Türkiye\'nin imza attığı uluslararası sözleşmelerle bu anıtsal yapının varlığı güvence altındadır. AKM\'nin yıkılması karşısında, yargının aldığı, \'aslına uygun restore edilmesi kararı\' önemli bir güvence oluşturmaktadır\" dedi.

\"HUKUK VE YARGI KARARLARI YOK SAYILMIŞTIR\"

8 yılı aşkın bir süredir, AKM\'yi yıkıma terk etmek, polis karakolu olarak kullanmak gibi eylemler ile anayasal sorumlulukların yerine getirilmediğini söyleyen Muhcu, \"Yıllardır yaptığımız suç duyuruları işleme konulmayarak hukuk ve yargı kararları yok sayılmıştır. Mimarlar Odası olarak, AKM\'yi koruyan bir restorasyonun tamamlanarak toplumumuzun yeniden kültür ve sanatla buluşması amacıyla; koruma hukuku ve bilime aykırı bir biçimde ve oldu bitti anlayışıyla gerçekleştirilmek istenen işlemlerin derhal durdurulması için hukuki girişimde bulunacağımızı önemle vurgulamaktayız\" diye konuştu.

\"BU ÜLKENİN SANATÇILARINI HİÇ KİMSENİN TERÖRİST İLAN ETMEYE GÜCÜ YETMEZ\"

Mimarlar Odası\'ndaki toplantıya Sanatçılar Girişimi Sözcüsü Orhan Aydın da katıldı. 600 sanatçıyı temsilen toplantıya katıldığını söyleyen Aydın, \" Cumhurbaşkanı Erdoğan, çevre, doğa ve sanat düşmanlığına karşı bir araya gelmiş, erdemli sanatçıları terörist ilan etti. Ürettiklerini hayata ve insanlığa bırakan bütün sanatçı dostlarım adına bunu şiddetle reddettiğimizi ilan ediyorum. Bu ülkenin sanatçılarını hiç kimsenin terörist ilan etmeye gücü yetmez\" dedi. Toplantıda, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi\'nden Mücella Yapıcı da bir sunum yaptı. AKM ile ilgili hukuki süreçleri belge ve bilgilerle anlatan Yapıcı, AKM\'in Kentsel SİT alanı içinde olduğunun mahkeme kararıyla tespit edildiğini söyledi.

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