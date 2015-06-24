Mimarlar Odası: Malzemeyi gözünden tanırız, Saray harcamaları belgelerle açıklansın

Türkiye Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda verilen iftar yemeğinin maliyeti ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı'ndan gelen açıklamaya yanıt veren bir basın açıklaması yaptı. Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan "Cumhurbaşkanlığı açıklaması mesnetsiz, açıklamalarımızın arkasındayız. Kaçak saray maliyetleri ve dekorasyonları ile ilgili belgeleri ve faturaları kalem kalem markaları ile açıklasınlar, tezvirat var mı, yok mu, görelim" dedi.

'Malzemeyi gözünden tanırız'

Mimarlar Odası'nın 6 milyon lira olarak öne sürdüğü iftar yemeği ve demirbaş donanımı için maliyetin açıklanmasını istediklerini söyleyen Candan, şöyle devam etti:

"Kamu harcamaları belgelerle, faturalarla konuşulur. Kaçak Saray ile ilgili maliyetleri ve belgeleri faturaları ile açıklamadıkları için biz yaklaşık maliyet olarak açıklıyoruz. Kimse bize mesleğimizi öğretemez, biz bu işi biliyoruz, malzemeyi gözünden tanırız. Kaçak saraya ait tüm maliyetleri kalem kalem açıklasınlar, tüm dekorasyon ve tefriş malzemeleri de geçerli, yurtdışından ithal edilenler de dahil. Bizim açıklamalarımızın devede kulak kaldığını bu maliyetlerin kat be kat fazla olduğu ortada."

"Şimdi bunlara cevap versinler, Ekmeğin altına konulan supla 300 lira mıdır, değil midir? Kadehler bin lira mıdır, değil midir? Tabaklar altın şeritli, logolu mudur, değil midir? İftar masasına ait maliyet açıklamasını basına yansıyan fotoğraflar üzerinden yapmadık. Cumhurbaşkanlığı'nın kendi sitesindeki videoyu kare kare, piksel piksel analiz ederek yaptık. Mimarlık bir kültürdür, dekorasyonundan, tasarımına, malzemesine, peyzajına, planlamasına kadar uzmanlarla birlikte çalışıyoruz. Kaçak saray inşaatının bugüne kadar açıkladığımız tüm maliyetlerini kalem kalem belgeleriyle açıklamalılar. Bu harcamaların Cumhurbaşkanlığı'nın hangi kaleminden yapıldığını da vatandaş olarak bilmeliyiz."

Mimarlar Odası Ankara Şube 2. Başkanı Ali Atakan da, "Ülke kaynakları israf edilmemelidir. Masrafların çerez parası diye nitelenmesi, iftar sofrasına Mehmet Görmez'in 'çerez parası' diye nitelenen Mercedes ile katılım sağlaması, zengin bir iftar sofrası, her şeyden önce vicdanen uygun değil" dedi.

Mimarlar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Namık Kemal Kaya da, "Kentler, kentsel ranta teslim edilirken doğrudan meslek alanımıza giren ve demokrasiden faydalanan ama demokrasi ile uzaktan yakından ilgisi olmayan bir zihniyetle karşı karşıyayız. Bizlerin inancında, anlayışında şatafata yer yoktur. Kaçak saraya ilişkin bir çok maliyet açıkladık, hakaret yerine faturaları açıklamalılar" ifadelerini kullandı.

Saray danışmanına suç duyurusu

Ankara Mimarlar Odası yöneticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank'ın konu ile ilgili Twitter hesabından yaptığı açıklamalarla ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da söylediler.

'2012'den beri aynı tabak çanaklar kullanılıyor'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başdanışmanı Mustafa Varank ise, Mimarlar Odası Ankara Şubesi'nin iddialarına Twitter hesabından cevap verdi. Daha önce Çankaya Köşkü ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki 'sofra' fotoğraflarını paylaşan Varank, açıklamasında şunlarr söyledi:

"2012'den beri Cumhurbaşkanlığı aynı tabak çanak koltukları kullanıyor. Ama dert yalan ve iftirayla Erdoğana saldırmak. Şehit aileleri ve gazilerle yapılan iftarda da aynı malzemeler vardı. Şimdi kudurmuş gibi saldıranlar o zaman sustu. Bu masada Kılıçdaroğlu, Bahçeli de var. Cumhuriyet, Sözcü vs. o zaman bu iftiraları atmıyordu şimdi atıyor? Dert başka. Bu iki masa arasındaki fark büyüklüğü ve misafirler. Defalarca söylememize rağmen yalanda ısrar edenlere ne yapmak lazım? Bu masa 4 bin 600 lira, diğer malzemeler geçmişten kalma."