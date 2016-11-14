Mimarlar Odası: AKM'nin işlevsiz hale gelmesinin sorumlusu AKP'dir

Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Başbakan Binali Yıldırım’ın Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ile ilgili olarak kullandığı “AKM’yi kaldıralım, ne özelliği var o binanın?” ifadesini eleştirdi. Muhcu, "AKM’nin bugün işlevisiz hale getirilmesinin sorumlusu AKP iktidarlarıdır. Bir başbakan tarafından AKM’nin değersiz olduğu şeklinde niteleme son derece talihsiz" dedi.

Başbakan Yıldırım, önceki gün Şehrin Mimarları Buluşması etkinliğinde şu ifadelere yer vermişti:

“Onu kaldıralım, o alanı da genişletelim, kimliği olan, dört köşe cam giydirme bir bina yerine bizim kültürümüzü, tarihimizi, geçmişimizi geleceğe taşıyan güzel bir bina yapalım.”

Cumhuriyet'te Ceren Çıplak'ın imzasıyla yayımlanan (14 Kasım 2016) haber şöyle:

Sorumlusu AKP

Eyüp Muhcu (Mimarlar Odası Genel Başkanı): AKM’nin değerini Koruma Kurulu tescil ederek ortaya koymuştur. Ayrıca mimarlık, kütür-sanat alanında çalışan bilim insanları, uzmanlar hazırlanan rapor ve düzenlenen belgelerle AKM’nin özelliklerini, değerini bilimsel veriler ortaya koymuştur. AKM’nin bugün işlevisiz hale getirilmesinin sorumlusu AKP iktidarlarıdır. Bir başbakan tarafından AKM’nin değersiz olduğu şeklinde niteleme son derece talihsiz. Bu yapıya politik nedenlerle ya da bölgedeki yüksek rant elde etmek amacıyla karşı çıkabilirsiniz ancak o yapının değersiz olduğunu iddia edemezsiniz.

Yargı kararına saygı

Sami Yılmaztürk (Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı): Mimarlar Odası’nın düzenlediği ankette AKM önemli yapılar arasında ilk 20’ye girdi. Daha öncede AKM’nin yıkılmasını öngören projeler yargı kararıyla durdurulmuştur. Başbakan’ı yargı kararlarına saygılı olmaya davet ediyorum. Cumhurbaşkanı ya da Başbakan kendi düşüncelerine uygun bir yapıyı başka bir yerde yapabilir. AKM’yi yıkıp yeniden yapmaya kalkmak Cumhuriyet ilkeleriyle, çağdaşlaşmayla kavgadır. Biz bu kavgayı kabul etmiyoruz.

Kültür bakanları...

Orhan Aydın (Sanatçılar Girişimi sözcüsü): Başbakan ‘AKM yıkılamaz tescilli kültürel bir varlıktır. Koruma Kurulu kararı doğrultusunda onarılmalıdır’ denen yargı kararını hiçe sayıyor ve binanın görünümüyle ilgili görüş beyan edip yıkılmalı diyor. 9 yıldır AKP’nin tüm Kültür Bakanları da CB’de aynı şeyleri söylediler ve binayı ölüme terk ettiler.

Başbakan opera bestesi de yapsın!

Korhan Gümüş (Mimar, aktivist): Hukuk açısından bakarsak buna siyasitçiler mi verir yoksa Koruma Kurulu mu? Kendini mimari konuda bu kadar yeterli hissediyorsa neden opera bestesi de yapmasın. Sayın Başbakan kusura bakmasın ama buna karar verecek kurumlar var. Başbakan kendi evinde beğenmediği koltuğu değiştirebilir ama bir kamu kişiliği olarak bir yapının akıbetini evindeki koltuk gibi çözemez.