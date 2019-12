Mimaride ekolojik anlayış yaygınlaşıyor

Küresel ısınmanın giderek rüştünü ispatlaması, gezegenin geleceği için ekolojik mimariyi de çözüm olarak gündeme getiriyor.





Dünya hızla ekolojik mimariye yelken açıyor. Çünkü ekolojik unsurlar göz önüne alınarak inşa edilen bir binada; enerji tüketimini yüzde 50, karbondioksit emisyonunu yüzde 39, su tüketimini ise yüzde 40 oranında azaltmak mümkün.



KÜRESEL ısınmayla birlikte tüm dünyada giderek artan bir çevre bilinci baş göstermeye başladı. Artık hayatlarımızda önemli değişiklikler yapma zamanı geldi de geçiyor. Yakıt ve su tüketiminden enerji tasarrufuna pek çok konuda daha dikkatli olmak zorunda kalacağımız bir döneme girdik. Hayatlarımızı değiştirmekten bahsederken ilk akla gelen elbette yaşam mekânlarımız oluyor. Artık tüm dünyada konutlarda ekolojik', doğayla dost özellikler ön plana çıkmaya başlıyor.



İşin bir de 'ekolojik mimari' ayağı var ki henüz dünya üzerinde bu konsept altında hayata geçen çok az proje var. Ancak önümüzdeki birkaç yıl içinde örneklerin katlanarak çoğalacağını söylemek mümkün. Çünkü ekolojik unsurlar gözetilerek inşa edilen bir binada, enerji tüketimini yüzde 24-50, karbondioksit emisyonunu yüzde 33-39, su tüketimini ise yüzde 40 oranında azaltmak mümkün.



Türkiye’de ekolojik mimariden bahsettiğimizde ise karşımıza 1985’te bir aile şirketi olarak kurulan Has Mimarlık çıkıyor. Akşam Gazetesi ‘future&trends’ ekinde yapılan röportajda, Has Mimarlık'ın ortaklarından Ayşe Hasol Erktin, üzerinde çalıştıkları EKOKOYAPI projesini ve önümüzdeki yıllarda örneklerini sıkça görmeye başlayacağımız ekolojik mimarideki yeni trendleri anlattı.



