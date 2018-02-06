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Mimar Sinan'da 'kırbaçlı işkence' iddiası: Sekiz öğrenciyi soyunma odasına kilitledi!

B.T., amacının çocukları uyarmak olduğunu, sadece kırbacı salladığını söyledi

06 Şubat 2018 13:46

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Bale Bölümü lisans öğrencisi 21 yaşındaki B.T., beşinci sınıfta öğrenim gören, yaiları 10 ila 12 arasında değişen sekiz öğrenciyi soyunma odasına kilitleyip kırbaçla dövdüğü iddiasıyla yargılanacak.

Sabah gazetesinden Dilek Yaman'ın haberine göre, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi İstanbul Devlet Konservatuvarı Bale Anasanat Dalı Lisans 3. sınıf öğrencisi 21 yaşındaki B.T., 15 Kasım'da, beşinci sınıfa giden bale öğrencilerinin okulun bahçesinde koşturduklarını gördü.

İddiaya göre; B.T., gürültü yapan yaşları 10 ila 12 arasındaki öğrencileri uyarmak istedi. Bunun için sekiz öğrenciyi okulun soyunma odasına götüren B.T., "Siz burada büyüklerle okuyorsunuz. Öyle davranmanız gerekir. Bir daha okulda koşuşturmayacaksınız" dedi.

Dekorasyon için kullanılan kırbacı eline alan B.T., öğrencileri vurmaya başladı. Dövülen öğrenciler, ailelerine durumu anlattı. .

Darp etmediğini, kırbacı salladığını söyledi

Öğrencilerin aileleri, olayla ilgili Beşiktaş Polis Merkezi Amirliği'ne başvurarak şikâyetçi oldular. Öğrenciler, velileriyle birlikte gittikleri hastaneden darp raporu aldı. Soruşturma kapsamında alınan ifadesinde olayı doğrulayan B.T., amacının çocukları uyarmak olduğunu, fakat darp etmediğini sadece kırbacı salladığını söyledi.

Savcılık, mağdur öğrencilerin de ifadesine başvurduktan sonra iddianame hazırladı. İddianamede, öğrencilerin ifadelerinin benzer olduğu belirtildi ve B.T., sekiz öğrenciyi 'hürriyetinden yoksun bırakarak darp etmek'le suçlandı. Dava, asliye ceza mahkemesinde görülecek.

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