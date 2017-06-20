Mimar Sinan eseri Kuşkonmaz Camisi'nin yanına beton kazık!

Mimar Sinan eseri 500 yıllık Şemsipaşa Camii (Kuşkonmaz Camii) yakınında deniz içine demir kazıklar çakıldı. Uygulamaya hem sosyal medyadan hem de ilgili kurumlara yapılan başvurularla tepki çekti.

Yüksek mimar Sinan Genim uyardı. Genim, “Bunu yapmaya Mimar Sinan'ın aklı yetmiyor muydu? Yapının önünde haldır haldır kalıplar çakıyorlar. Bu da bütün yapıyı çatlatıp patlatacak" dedi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre İstanbul Mimarlar Odası Büyükkent Şube Başkanı Sami Yılmaztürk ise, Şemsi Paşa Külliyesi’nin hemen yakınına demir kazıklar çakılmasının tarihi camii için ciddi zararlar doğuracağını söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Yapıişleri Müdürlüğü ise caminin de içinde yer aldığı Şemsipaşa Külliyesi’ne asla zarar verilmeyeceğini, yapılan tüm çalışmaların meydan düzenlemesi kapsamında olduğunu açıkladı.

‘Sıfır metrede denize kazık çakılmış'

Şemsi Paşa Külliyesi, Üsküdar’ın en güzel yerlerinden birinde denizin kıyıyla buluştuğu, insanların önünde balık tuttuğu, kütüphanesinde kitap okuduğu bir Mimar Sinan eseri… 1580 yılında Şemsi Ahmet Paşa tarafından yaptırılan eserin hemen yanında deniz içine İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Üsküdar Meydan Düzenlemesi Projesi’ kapsamında bir kaç gündür kazıklar çakılıyor.

İnşaat çalışmalarının olduğu alanın büyük bir bölümü panolarla çevrilmiş durumda. Birinde, ‘Üsküdar Meydanı’nı yeniden düzenliyoruz’ yazısı yer alıyor. Altında da çalışmaya tepki gösterenlerin mesajları…

İnşaat alanının hemen yanında balık tutan bir Üsküdarlı gördüklerini şöyle anlatıyor, “Bu sahilin eski güzelliği bitiyor. 15 yıldır burada yaşıyorum. Hemen her akşam buraya geliyorum. Geçen akşam yine geldiğimde ellerinde kalem olan birkaç genç tabelalara protesto eden yazılar yazıyordu. Ben de o yazıyı okuyunca onlara hak verdim. İçimiz dışımız beton olacak. Böyle güzel bir eserin konumunu bozmasınlar.

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