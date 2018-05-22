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Çevre

Mimar Hasol'dan Ankara Garı'nın devrine tepki: Bu gidişle ülkede 20. yüzyıl hiç yaşanmamış sanılacak

Ankara Garı yerleşkesi, yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne devredilecek

22 Mayıs 2018 17:56

T24

T24 Haber Merkezi

Uzun yıllar Mimarlar Odası'nda görev alan, Yapı-Endüstri Merkezi (YEM) kurucusu mimar Doğan Hasol, Ankara Garı yerleşkesinin 49 bin 267 metrekarelik TCDD arazisinin üzerindeki taşınmazlarla  önce hazineye sonrada yeni kurulan Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne devredilmesine tepki gösterdi.

Konuya dair kişisel Twitter hesabında konuyu değerlendiren ’20 Yüzyıl Türkiye Mimarlığı’ isimli kitabın da yazarı olan Hasol, “Ankara Garı yerleşkesinde yaklaşık 50 bin m²'lik TCDD arsası, binalarıyla birlikte Hacı Bayram Veli Üniversitesi'ne devredilecek, inşaatı da TOKİ yapacakmış. Gar ve o binalar 20.yy'ın ve Cumhuriyet'in mimari değerleri arasındadır. Bu gidişle ülkede 20. yy hiç yaşanmamış sanılacak” ifadelerini kullandı.

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