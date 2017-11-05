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Milyonluk vurgunda 5 kişi tutuklandı

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR ve Şanlıurfa'da telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişileri 1 milyon 65 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 5'i, tutuklandı

05 Kasım 2017 21:58

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR ve Şanlıurfa\'da telefonla arayıp kendilerini savcı olarak tanıttıkları kişileri 1 milyon 65 bin lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 17 kişiden 5\'i, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talimatıyla İzmir\'in Kemalpaşa ve Menemen ilçeleri ile Şanlıurfa\'nın Akçakale ve Harran ilçelerinde telefonla aradıkları vatandaşları, kendilerini savcı olarak tanıtarak dolandıran kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, 12\'si Şanlıurfa\'da, toplam 17 kişi yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 39 cep telefonu, 11 sim kart, 1 dizüstü bilgisayar, 3 harici bellek, 5 hafıza kartı, 47 bin 250 lira, 5 burma bilezik, 2 küpe, 4 yüzük ve 8 Cumhuriyet altını ele geçirildi. Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., Y.Y., H.Y., H.Ç. ve İ.A. tutuklandı, diğer şüpheliler ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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