Milyonluk ikramiyeye eski eş ortak oldu

Almanya'da 2009'da resmi olarak ayrıldığı eşinden ayrı yaşadığı dönemde lotodan yaklaşık 1 milyon Euro kazanan kişi, açılan dava sonucunda ikramiyenin 242 bin Euro'sunu eski eşine verdi.

Karlsruhe'de 2000 yılının ağustos ayından bu yana resmi nikahlı eşi Anneliese'den ayrı yaşayan Hermann N., birlikte yaşadığı Birgitile 2008'in kasım ayında sayısal loto oynadı. Hermann N. ve Birgit lotodan toplam 956 bin 333,10 Euro ikramiye kazandı ancak Hermann N'nin 2009'un ekim ayında resmen ayrıldığı Anneliese, mahkemeye başvurarak eski eşinden 242 bin 500 Euro istedi.

Davanın açıldığı Möncaengladbach Sulh Mahkemesi,Hermann N'nin eski eşine talep ettiği miktarın ödemesi kararını verince, Hermann N. bir üst mahkemeye itirazetti.

Dosyayı inceleyen Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi, sulh mahkemesinin verdiği kararı bozarak Hermann N'nin eski eşine sadece 8 bin Euro ödemesine karar verdi.

Kadının temyiz başvurusu üzerine Almanya Federal Yüksek Mahkemesi, Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi kararını bozarak Hermann N'nin eşine 242 bin 500 Euro ödemesine hükmetti.

Yüksek mahkeme ayrıca yaklaşık 66 Euro mahkeme masraflarını da Hermann N.'nin ödemesine karar verdi.

Bu arada, Hermann N. ile Birgit'in 3 çocuklarının bulunduğu ve 29 yıl evli kaldıktan sonra 2009 yılında resmi olarak ayrıldıkları öğrenildi.