Milyonluk boşanma davasının sebebi dernek çıktı: Haftada 3 gün 5 saat eve gelmiyor, ne yaptığını bilmiyorum!

Dünya Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı'na üye eşi Metin Polat'ın tamamen değiştiğini savunan Bağdat Polat, dernek yüzünden şiddetli çatışmalar yaşadıklarını belirterek, boşanma davası açtı. 1 milyon maddi, 1 milyon da manevi olmak üzere 2 milyon isteyen Bağdat Polat, çocuklarının psikolojisinin bozulduğunu ileri sürdü.

Hürriyet'in haberine göre; Metin Polat, Kardeşler Birliği Mevlana Yüce Vakfı’na üye olmasıyla tüm enerjisini ve zamanını dernek için harcadı.



Bağdat Polat sohbetleri sırasında eşinin, derneğin yayınladığı Bilgi Kitabı isimli kitabın Kuran-ı Kerim’den üstün olduğunu ve dünyaya ait olmayan kozmik enerjiler olduğunu anlattığını ileri sürdü. Metin Polat dernekten ayrılmasını isteyen eşine de "Ölsem de bu dernekten vazgeçmem" diye yanıt verdi.

Eşinin saçma sapan, temeli olmayan şeylere kendisini inandırmaya çalıştığını dava dilekçesinde anlatan Bağdat Polat, "Dernekle alakalı son tartışmamızda derneğe gitmek istemediğimi sert bir şekilde ifade etmem üzerine üzerime yürüyüp çocuklarımın gözü önünde boğazımı sıkmıştır. Haftada 3 gün bu derneğe giden eşim 5 saat eve gelmemekte, ne yaptığını bilmemekteyim.



İleride çocuklarımın da psikolojisinin bozulmasından bir anne olarak endişe etmekteyim. Dernek yüzünden beni ihmal eden eşimden 1 milyon maddi, 1 milyon da manevi olmak üzere toplam 2 milyon lira nafaka istemekteyim. Kendim için 5 bin, çocuklarım için ise 8 bin lira nafaka talep etmekteyim" dedi.

"Barış ve sevgiyi insanlara öğreten bir dernektir"

Davaya cevap veren Metin Polat ise eşinin iddialarının asılsız olduğunu belirtti. Eşine hiçbir zaman fiziksel ve psikolojik baskı uygulamadığını cevap dilekçesinde belirten Metin Polat, "Söz konusu dernek yasaldır. Dernekler Kanunu’nun her maddesine uygun ve şeffaf bir dernektir. Hiçbir art niyeti olmayan insandan insan ayırmayan, barış, sevgi ve hoşgörü niyetini insanlara öğreten bir dernektir. Çok cüzi miktarda para kazanıyorum. Tazminat taleplerinin reddini istiyorum" dedi.

Ameliyat olmaları yasak

İnternette yer alan bilgilere göre, derneğin üyeleri kendilerini eski rahip ve rahibeler olarak görüyor. Üyeler arasında Mevlana nikâhı denilen bir evlilik yöntemi de var.



Yine internetteki bilgilere göre, dernek üyelerinin hasta olduklarında ameliyat olmaları, narkoz enerjilerini dağıttığı için yasak. Ameliyat olurken bedene başka bir ruhun girdiği de oluyor.

Dünya Kardeşlik Birliği Mevlana Yüce Vakfı’nın internet sitesine göre, dernek İstanbul merkezli olarak 33 ülkede faaliyette. Bu ülkeler Türkiye, Arjantin, Avusturya, Bosna Hersek, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Kostarika, Hırvatistan, Almanya, Guatemala, İsrail, İtalya, Kazakistan, Litvanya, Meksika, Hollanda, Peru, Polonya, Portekiz, Rusya, Sırbistan, Slovenya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, İsviçre, İngiltere, Ukrayna, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri ve Uruguay.

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