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Bilim / Teknoloji

Milyonlarca kişinin Linkedin hesabı satışa çıkarıldı!

117 milyon hesap, 72 saat süren bir çalışmaya ele geçirildi ve Deep Web'de satışa sunuldu

19 Mayıs 2016 14:45

İş dünyasındaki isimleri bir araya getirmek için kurulan sosyal ağ Linkedin’de 117 milyon kullanıcının hesaplarının satışa çıkarıldığı ortaya çıktı. Google gibi arama motorlarının ulaşamadığı web sayfalarının tümüne verilen ad olan Deep Web’de yapılan satışın toplaamda 2 bin 200 dolar(5 bin Bitcoin) ulaşması bekleniyor.

Hürriyet'in haberine göre,  Linkedin hesaplarının SHA1 algoritması yardımıyla çalındığı ifade ediliyor.

SHA1 algoritması kullanılarak bir dizi işlem sonrası ele geçirilen 117 milyon Linkedin hesabı, 72 saat süren bir çalışma ile ele geçirildi ve Deep Web’de satışa sunuldu.

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