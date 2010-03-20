Milyonlarca emekliye müjdeli haber

T24 - Anayasa Mahkemesi, dava açan İşçi, Memur Bağ-Kur Emeklileri Derneği Genel Başkanı Hamdi Öz’ün lehine karar verirse, milyonlarca emeklinin hem maaşları yükselecek hem fark alacaklar.



İşçi, Memur ve Bağ-Kur Emeklileri Derneği Başkanı Hamdi Öz eski ile yeni emekli arasındaki maaş farkının Anayasa'nın 10'ncu Maddesi'ne aykırı olduğunu ileri sürdü.



Maaşının düşük olduğunu ifade edip bunun düzeltilmesi için Ankara 5. İş Mahkemesi'ne dava açtı. Mahkeme inceleme yapıp dosyayı bilirkişiye gönderdi. Bilirkişiden gelen rapor da emeklinin lehine oldu.



Bilirkişi, raporunda maaş farkının adaletsizliğini kabul etti. Rapor üzerine Mahkeme Anayasa Mahkemesi'ne yazı yazıp bu konuda görüş belirtip belirtemeyeceğini sordu. Öz'ün avukatı da dosyanın Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesini istediklerini söyledi.



Anayasa Mahkemesi'nden gelen yazıda da dosyanın incelenip karar verilebileceği ifade edildi. Mahkeme dosyanın konuyla ilgili karar vermesi için Anayasa Mahkemesi'ne gönderme kararı verdi. Böylece ilk kez bir düzenleme iş mahkemesi üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne de gönderilmiş oldu.





Mahkeme kararında ne deniyor?



Gazetelerde yer alan habere göre, mahkeme kararında şu görüşlere yer verdi:



'1-Davacı asilin talebi doğrultusunda ve uygulanan kanun hükümlerinin kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı olduğu olduğu anlaşıldığından dosyanın gerekçesi yazılmak suretiyle Anayasa Mahkemesi'ne gönderilmesine.



2-Anayasa Mahkemesi'nden verilecek karardan sonra dosya hakkında karar verilmesini.



3- Duruşmanın ise 30 Haziran'a bırakılmasına'





En düşük maaş 1200 liraya yükselecek



Davayı açan Öz "Bilirkişinin raporuna göre maaşında 230 liralık bir eksik ödemenin bulunduğu görüşüne vardı' dedi. Öz, İntibak Yasası'nın çıkması durumunda ise en düşük emekli maaşının 1.200 liraya yükseleceğini kaydetti. Öz 6 milyon emekliden düşük maaşlı en az 4 milyonunun bu yasayı beklediğini belirtip, 'Ancak bu yasa çıkarsa emekli biraz rahatlar' dedi.







