Milyonlarca Amerikalı Güneş'e tutuldu

ABD'den gözlemlenebilen tam Güneş tutulmasını milyonlarca kişi izledi. Güneş'in tamamen karardığı yerlerde ısı beş derece kadar azaldı.

Sadece Kuzey Amerika'da izlenebilen tam güneş tutulması Oregon ile Güney Carolina arasındaki eyaletlerde yaşayan 200 milyon kişi tarafından seyredildi. Kararan Güneş'in sadece halesinin görülebildiği dakikalarda doğa neredeyse tamamen sessizliğe gömüldü. Ender rastlanan tam Güneş tutulmasını şenlik havasında izleyen milyonlar arasında çığlık atanlar ve ağlayanlar vardı.

Yerel saatle 09.16'da ABD'nin batı kıyısında başlayan tam Güneş tutulması yaklaşık bir buçuk saat süreyle 100 kilometre genişliğindeki bir hat üzerinden ABD'yi kat ettikten sonra Güney Carolina eyaletinden Atlantik Okyanusu'na geçti.

Güneş'in her geçtiği noktada iki dakika kadar kararması gündüzü geceye çevirdi ve sıcaklığın beş dereceye kadar düşmesine neden oldu.

Tam tutulma şenlikleri

Ay'ın Dünya ile Güneş arasına girmesiyle oluşan tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da izlenebilirken Kuzey Amerika'nın bazı kesimleriyle Orta Amerika ve Avrupa'da bu fenomen parçalı tutulma olarak görülebildi. Son kez bundan 99 yıl önce izlenebilen tam Güneş tutulmasına tanık olmak için milyonlarca Amerikalı seferber oldu.

Trafik yoğunluğu nedeniyle tıkanan yollarda kimi meraklı güneş tutulmasını arabasından izlerken, milli parklar ve kamp alanlarında şenlikler düzenlendi.

Güneş tutulması Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki astronotlar tarafından görüntülendi. Başkan Trump'ın eşi ve kızıyla Beyaz Saray balkonundan izlediği Güneş tutulmasında Ay güneş yüzeyinin sadece yüzde 81'ini kararttı. Almanya'nın sadece kuzeybatısında hassas cihazlarla izlenebilen güneş tutulması çıplak gözle fark edilemedi.

Tam Güneş tutulması Almanya'da son kez 11 Ağustos 1999'da kaydedilmişti. Almanya'da izlenebilecek olan bir sonraki güneş tutulması için astronomlar 2 Temmuz 2081 tarihini veriyor. 2 Temmuz 2019'daki Güneş tutulması Pasifik bölgesi ile Şili ve Arjantin kentlerinde izlenebilecek.

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DW/dpa/AG/HS