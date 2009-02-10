‘Milyonlar beni yalayacak diye sabırsızlanıyorum’

Cate Blanchett, Avustralya Posta İdaresi’nin adına çıkaracağı pul nedeniyle çok mutlu ve mahcup olduğunu söyledi.





Oscar’lı dört oyuncu, anavatanları Avustralya’da posta idaresinin adlarına çıkaracağı pullarla ölümsüzleşecek. Bu oyunculardan Cate Blanchett, olayı espri konusu yaptı: “Milyonlarca Avustralyalı tarafından yalanacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum.”



Nicole Kidman, Cate Blanchett, Russell Crowe ve Geoffrey Rush’ın yüzleri posta idaresinin, kendilerini ‘ülkenin efsanesi’ olarak seçmesi ve fotoğraflarından özel pullar çıkarılması nedeniyle ülkeleri Avustralya’yı her gün bir baştan bir başa dolaşacaklar. Her oyuncu için bir tane normal hayatta, bir tane de rol karakterleriyle resmedilmiş iki farklı pul çıkarılacak. Tanesi 55 Avustralya cent’ine satılacak olan özel pulların 24 ayar birer kopyası da sanatçılara verilecek.



Avustralya’nın ulusal gününde düzenlenen özel bir törene katılan Cate Blanchett, Russell Crowe ve Geoffrey Rush’ın mutlulukları konuşmalarına yansıdı.



Mutlu ve mahcup



İsminin pulun üzerinde olmasından dolayı çok mutlu ve mahcup olduğunu söyleyen Cate Blanchett, sözlerine şöyle devam etti: “Milyonlarca Avustralyalı tarafından yalanacağım ve bunun için sabırsızlanıyorum.”



Çok şık



Shine’ın yıldızı Geoffrey Rush da çocukluğunun geçtiği 1950’li ve 1960’lı yıllarda sadece kraliçenin resminin pulların üzerinde yer aldığını hatırlatarak, “Güvenlikle ilgili evrakların üzerinde olmak çok şık” dedi.



Heyecan verici



Düzenlenen törene katılmasa da 2002 yılında ‘Hours’taki rolüyle Oscar alan Nicole Kidman da mutluğunu basınla paylaştı. Avustralya’da sivillere verilen en büyük ödüle 2006 yılında layık görülen Kidman, çok gururlandığı belirterek şunları söyledi: “Bir gün çocuklarım yazdıkları mektubun üzerine bir pul yapıştıracak ve “Bu benim annem” diyecek. Bunu bilmek heyecan verici.”



Avustralya Posta İdaresi, 1997’den beri, ‘Avustralya’nın Efsanesi’ni seçiyor ve adına pul çıkarıyor. Seçilen ilk kişi, kriket oyuncusu Don Bradman olmuştu.

