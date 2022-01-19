Milyonerlerden çağrı: Bizden servet vergisi alın

Dünya çapında dokuz ülkeden yüzü aşkın milyonerin oluşturduğu grup, dünya pandemi krizinin acısını çekerken süper-zenginlerden servet vergisi kesilmemesini eleştirdi.Dünya çapında 100'ü aşkın milyoner ve milyarderden oluşan "Vatansever Milyonerler" grubu, zenginlere servet vergisi getirilmesini istedi. Grubun İsviçre'nin Davos kentinde Dünya Ekonomik Forumu için toplanan siyasi liderlere yaptığı çağrıda, süper-zenginlerin dünya ekonomisinde pandemi sonrası toparlanma sürecine katkıya zorlanmadığına işaret edilerek, "Biz zenginleri derhal vergilendirin" denildi. Yayımlanan açık mektupta, "Milyonerler olarak mevcut vergi sisteminin adil olmadığını biliyoruz. Son iki yılda dünyada son derece acılı bir süreçten geçilirken bizim servetimiz pandemi sırasında arttı. Ancak dürüst olmak gerekirse çok azımız vergiler yoluyla adil bir katkıda bulunduğunu söyleyebilir" ifadeleri yer aldı. Mektupta zenginlerden servet vergisi alınmasının dünyadaki aşırı eşitsizliğin azaltılmasına, sağlık ve eğitim gibi temel hizmetlerin finansmanına yardımcı olacağına işaret edildi. Hükümetlere eleştiri Süper-zenginlerin kriz döneminde servetlerini katladıklarını gösteren veriler üzerine 130'u aşkın ülke, büyük şirketlerin vergiden kaçmalarını önleme amacıyla asgari yüzde 15'lik küresel vergi getirilmesinde anlaşmıştı. Açıklamada, milyonerlerin, söz konusu vergi planlarının ötesinde daha da fazla katkıda bulunmaları gerektiği kaydedildi. Avrupa ve Güney Amerika'daki bazı ülkeler dışında zenginlerin emlak, hisse senedi, sanat eserleri gibi varlıkları için vergi ödemeleri gerekmiyor. Vergi, mülkün satılması durumunda talep ediliyor. Açık mektupta Davos'ta toplanan siyasileri eleştiren milyonerler, "Sorunun yanıtını bu özel forum içinde bulamayacaksınız. Siz sorunun parçasısınız" eleştirisinde bulunuldu. İki yıl boyunca saniyede 15 bin dolar kazandılar Uluslararası yardım kuruluşu Oxfam'ın bu hafta yayımladığı rapora göre iki yıllık pandemi sürecinde dünyanın en zengin 10 kişisinin serveti ikiye katlandı. Zirvedeki 10 ismin serveti saniyede 15 bin dolar artarak iki yıllık süreçte 1,5 trilyon dolara yükseldi. Oxfam, zenginlerden servet vergisi alınması durumunda yılda en az 2,5 trilyon dolarlık vergi geliri yaratılacağını hesaplıyor. "Vatansever Milyonerler" ile aralarında Oxfam'ın da bulunduğu sivil toplum kuruluşlarının hesaplamalarına göre 5 milyon doların üstünde servet sahiplerine yüzde 2, milyarderlere yüzde 5'ten başlayan servet vergileri kesilmesi suretiyle yılda 2,52 trilyon dolarlık vergi geliri yaratılması mümkün. Kuruluşlar, bu miktarla dünya çapında 2,3 milyar insanın yoksulluktan kurtarılabileceğini ve düşük gelirli ülkelerde yaşayan insanların sağlık ve sosyal güvenlik harcamalarının karşılanabileceğini belirtiyor. "Vatansever Milyonerler" grubu üyeleri arasında Disney'in varisi Abigail Disney, Alman kimya devi BASF'ın varisi Marlene Engelhorn, ABD'li (Amerika Birleşik Devletleri) girişimci Nich Hanauer gibi isimler bulunuyor. Dünyanın en zengin isimleri olan ve kamuoyunda da sıklıkla yer alan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, Tesla'nın kurucusu Elon Musk, Microsoft kurucusu Bill Gates, Facebook kurucusu Mark Zuckerberg gibi isimler ise grupta yer almıyor. rtr / BK,ET © Deutsche Welle Türkçe