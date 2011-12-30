-Milyonerler yarın belli oluyor -Milli Piyangonun büyük ikramiyesi yarın gece saat 24.00'de sahibini bulacak -Yarın akşamki özel çekilişte vatandaşlar 216 milyon 20 bin lira, devlet 92 milyon 981 bin lira kazanacak -Yılbaşı gecesinde 3 milyon 15 bin 926 adet ikramiye dağıtılacak -İdare, biletlerin tamamını sattı. Biletlerin 102 milyon liralık kısmı İstanbul'da, 37,5 milyon liralık kısmı Ankara'da, 26 milyon liralık kısmı da İzmir'de satıldı -Son 10 yılda büyük ikramiyelerin hepsi çeyrek bilete çıktı -Piyango, son 10 yıldaki yılbaşı çekilişlerinde 40 kişiye büyük ikramiye kazandırdı. Bu ikramiyelerin 17'si İstanbul'a, 5'i Ankara'ya, 3'ü de Mersin'e çıktı ANKARA (A.A) - 30.12.2011 - Bülent Karaaslan-Güliz Demircan Yücel- Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 40 milyon liralık büyük ikramiye yarın gece sahibini buluyor. AA muhabirinin Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, yılbaşı özel çekilişi yarın saat 13.00'te TRT'nin Arı Stüdyosunda ve Milli Piyango Genel Müdürlüğü Çekiliş Salonunda başlayacak. Gündüz bölümünde 150 lira ile 500 bin lira arasındaki ikramiyeleri kazanan numaralar belli olacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 21.40'dan itibaren Arı Stüdyosunda gerçekleştirilecek. Saat 21.40'da 1 milyon liralık ikramiye için 1 çekiliş yapılacak. Saat 23.10'da şans küreleri bu defa 5 milyon liralık ikramiye için dönecek. Saat 23.55'de ise 40 milyon liralık büyük ikramiye sahibini bulacak. Yılbaşı çekilişi, saat 00.30'da amorti kazanan 2 numaranın belirlenmesiyle sona erecek. Yılbaşı özel çekilişinde 40 milyon liralık büyük ikramiye, satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek. Özel çekilişle büyük ikramiyelerin tam, yarım ya da çeyrek bilete çıkma durumuna göre en az 3 kişi, en fazla da 9 kişi, yeni yıla milyoner olarak girebilecek. Milli Piyango, yılbaşı özel çekilişinde 10 adet 500 bin lira, 50 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira, 200 adet 5 bin lira, 500 adet bin lira, 5 bin adet 500 lira, 10 bin adet 200 lira, 50 bin adet 150 lira, 150 bin adet 100 lira, 800 bin adet de 70 lira verecek. Umudunu piyangoya bağlayanların 2 milyonu, yılbaşı gecesi 36 liralık amorti ile yetinecek. 40 milyon liralık büyük ikramiyeyi kıl payı kaçıran 63 kişiye de teselli ikramiyesi olarak 40 bin lira ödenecek. Böylece yılbaşı özel çekilişinde 3 milyon 15 bin 926 adet ikramiye dağıtılacak. Toplam ikramiye tutarı da 216 milyon 20 bin lirayı bulacak. -Büyük ikramiyeyi kazanma ihtimali 10 milyonda bir- Milli Piyangoda normal çekilişlerde 600 binde bir olan büyük ikramiyeyi kazanma oranı, yılbaşı çekilişlerinde 10 milyonda bir olarak belirlendi. Yılbaşı özel çekilişi, biletlerinin tümünün satılması halinde devlete de katma değer vergisi, şans oyunları vergisi ve diğer kamu payları adı altında 92 milyon 981 bin lira kazandıracak. Milli Piyango İdaresi yetkilileri, ellerinde bilet kalmadığını, 10 yıl aradan sonra ilk kez biletlerin tamamının satıldığını belirttiler. -En şanslı il İstanbul- Öte yandan, yılbaşı özel çekilişlerinde Talih Kuşu en fazla İstanbul'a uğruyor. Piyango, son 10 yıldaki yılbaşı çekilişlerinde 40 kişiye büyük ikramiye kazandırdı. Bu ikramiyelerin 17'si İstanbul'a çıktı. İstanbul'un 2004 yılından bu yana her yılbaşı çekilişinde 2 milyoner çıkarması da dikkati çekti. Geçen yıl yapılan yılbaşı çekilişinde de 35 milyon liralık büyük ikramiye çeyrek bilete isabet etmiş, talihlilerin 3'ü İstanbul'dan, 1'i Adana'dan çıkmıştı. Son 10 yıldaki yılbaşı özel çekilişlerinde İstanbul'u 5 ikramiye ile Ankara, 3 ikramiye ile Mersin, 2 ikramiye ile Adana izledi. Bu dönemde Samsun, Turhal, Batman, Aydın, Eskişehir, Kahramanmaraş, Van, Sakarya, Çorlu, Denizli, Gaziantep, Isparta ve KKTC'ye de 1'er kez büyük ikramiye isabet etti. -En fazla çeyrek bilete çıkıyor- Son 10 yılda büyük ikramiyelerin hepsi çeyrek bilete çıktı. Bunda, Milli Piyango İdaresinin yılbaşı biletlerinin büyük bölümünü çeyrek bilet olarak basması, vatandaşların da daha çok çeyrek bilet alması etkili oldu. Milli Piyango İdaresinin şubeler ve bayiler kanalıyla en fazla bilet sattığı 10 il ve bilet tutarları şöyle: İLLER TUTAR (Milyon TL) ------- ---------------- İstanbul 102 Ankara 37,5 İzmir 26 Adana 18 Antalya 11 Bursa 8 Aydın 3 Sakarya 2 Erzurum 1,8 Balıkesir 1 Son 10 çekilişin büyük ikramiye tutarları ile ikramiye kazanan merkezler de şöyle: Yıllar Büyük İkramiye Satış Merkezi ------ ---------------- --------------------------------- 2001 5 trilyon TL Mersin(2), Ankara, İstanbul 2002 8 trilyon TL Samsun, Ankara(2), İstanbul 2003 10 trilyon TL Turhal, Batman, Aydın, Eskişehir 2004 15 trilyon TL İstanbul(2), K.Maraş, Van 2005* 20 milyon YTL İstanbul(2), Sakarya, Çorlu 2006 20 milyon YTL İstanbul(2), Adana, Denizli 2007 25 milyon YTL İstanbul(2), Mersin, Gaziantep 2008 25 milyon TL İstanbul(2), Ankara, Lefkoşa (KKTC) 2009 30 milyon TL İstanbul(2), Ankara, Isparta 2010 35 milyon TL İstanbul(3), Adana * Paradan 6 sıfır atıldı (BLN-GLZ-NİF)