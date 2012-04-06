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Dünya

Milyonerin kızı soygundan suçlu bulundu

Geçen yaz Londra'daki isyanlar sırasında yağmacılara şoförlük yapan bir milyoner kızı mahkeme tarafından soygundan suçlu bulundu

06 Nisan 2012 14:52

 

Londra'nın güneydoğusundaki Orpington'da yaşayan 20 yaşındaki Laura Johnson, baskı altında hareket ettiğini söyleyerek suçlamaları reddetmişti.
 
Exeter üniversitesinde öğrenci olan Johnson hakkındaki üç soygun suçlamasından birinden beraat edip diğerinden suçlu bulundu. Jüri üçüncü hırsızlık olayı hakkında hala karar vermedi.
Johnson ile birlikte yargılanan 17 yaşındaki diğer sanık da bir soygundan beraat edip diğerinden suçlu bulundu.
 
İddianamede, Johnson'un 8 Ağustos tarihindeki ayaklanmalar sırasında "soyguncular için sürücülük yaptığı" kaydediliyor.
 
İddianameye göre arabadaki kapüşonlu ya da yüzü örtülü kişiler, belli yerlerde inip soydukları elektronik eşyayı arabaya yüklüyorlardı.
 
Olaylar, savcı tarafından jüriye şöyle anlatıldı:
 
Laura Johnson, o akşamın erken bir saatinde kokain satıcılığı ve hırsızlıktan sabıkalı "T man" lakabıyla tanınan arkadaşı Emmanuel Okubote'ye telefon şarj aleti götürmek üzere evden çıktı.
 
Güney Londra'daki Catford'da buluşma yerine gittiğinde, arkadaşı arabanın ön koltuğuna yanındaki diğer kişiler de arkaya atladılar.
 
Johnson, ifadesini alan polislere, arabaya binenler tarafından kendisine, gece boyunca ve sabahın erken saatlerine kadar "arabayı ordan oraya sürmesinin" söylendiğini anlattı.
İddianameye göre Laura Johnson, geçen yaz bir hastanede ruh sağlığı tedavisi gördüğü sırada arkadaş olduğu biri tarafından Emmanuel Okubote'yle tanıştırılıp samimi oldu.

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