'Milyonerim niye tecavüz edeyim, ceza alırsam kamu da, ben de zarar ederim'

Aynı sokakta yaşayan 5 kadına tecavüz iddiasıyla yargılanan milyoner kamu müteahhidi Mustafa K., “Ceza alırsam hem kamu, hem ben zarar ederim” savunması yapsa da 30 yıl hapse mahkûm oldu.

Ankara’da yalnız yaşayan kadınların evlerine giren ve 5 kadına tecavüz etmekle suçlanan milyoner kamu müteahhidi Mustafa K. (40), hakkında karar verildi. Evli iki çocuk babası Mustafa K., Ankara 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, “Müteahhitlik yapıyorum, ayrıca kamu müteahhidiyim, işlerimin kesin kabulleri gerekiyor, ceza alırsam işlerim durur, hem kamu hem ben zarar ederim” diyerek tutuksuz yargılanma talebinde bulundu.

‘Eskort kızı beğenmedim’

Nurettin Kurt’un Hürriyet’teki haberine göre, şikâyetçi kadınlardan A.A. ile internetten eskort kız olarak tanıştığını iddia eden Mustafa K., “Eve gittiğimde eskort sitesindeki fotoğrafın kendisine ait olmadığını görünce çıkmak istedim. Ama beni ikna etti. 250 liraya anlaşmıştık. Ancak 100 lira verdim. Parasını ve cep telefonlarını gasp etmedim. Zorla ilişkiye girmedim. 1,5 milyon lira servetim var neden gasp yapayım, iddialar hayatın akışına aykırıdır. Zorlama olsa vücudunda şiddet izi olurdu” dedi.

‘Öldürmekle tehdit etti’

Mağdur kadınlardan A.G. ise mahkemede şunları söyledi:

“Kanepede uyumuşum, birden karanlıkta üzerime birisinin abanmasıyla uyandım. Çok korktum bağırmak istedim, ‘Sesini çıkarma işimi bitirip hemen gideceğim, yoksa öldürürüm, dışarıda birisi daha var yoksa o da gelir’ dedi.

Bir davadan beraat

Toplam 60 yıldan, 130 yıla kadar hapis cezası istenen müteahhit, bir davadan beraat ederken, 6’ncı ve 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi ile 10’uncu Asliye Ceza Mahkemesi’nde toplam 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ankara 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden bir duruşma ise 8 Eylül’de görülecek. 11 Ağustos’taki duruşmada mütalaasını veren Cumhuriyet Savcısı, Mustafa K.’nın cinsel saldırı ve mala zarar verme suçlarından en az 12 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istedi.

Komşu yakalattı

Aynı sokakta beş kadına yönelik tecavüz olayı üzerine polis, özellikle bölgede yalnız yaşayan kadınları uyardı. 5 Eylül 2013’te mahalle sakinlerinden yalnız yaşayan Ö.A., polise şüpheli bir otomobilin evinin önünde birkaç tur attıktan sonra sokağa park ettiğini haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekibini gören Mustafa K., aracının bırakıp kaçtı. Parmak izi kayıtlarından, aranan kişinin daha önce Bayındırlık Bakanlığı’nda ihale operasyonu kapsamında tutuklanan, hâkim ve savcı lojmanlarını da yapan kamu müteahhidi Mustafa K. olduğu anlaşıldı.

Evinde kadınların çamaşırları bulundu

Polis Mustafa K.’nın evinde bazı mağdur kadınlara ait iç çamaşırları bulundu. DNA sonuçları, tecavüze uğrayan kadınlardan alınan spermlerle örtüştü. Kayıplara karışan Mustafa K., ikinci bir evindeki yatak odasında gizli bir bölmede yakalandı.