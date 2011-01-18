-MİLYONER ÇİFTÇİ İKRAMİYESİNİ ALDI SARIGÖL (A.A) - 18.01.2011 - Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde sayısal loto çekilişinde 6 rakamı bilerek büyük ikramiyenin sahibi olan çiftçi Mestan Kocatürk'ün eşi Raziye Kocatürk, ikramiyeyi aldıklarını bildirdi. Talihli çiftçi Mestan Kocatürk'ün eşi Raziye Kocatürk, eşinin, köyden arkadaşlarıyla Ankara'ya giderek ikramiyeyi aldığını açıkladı. Raziye Kocatürk, eşinin köye gelen gezici bayi Arif Akdeniz'den 2,4 TL karşılığında oynanmış bir sayısal loto kuponu aldığını, pazar sabahı da kahvehanedeki gazetede rakamları kontrol edince ikramiyeyi kazandığını öğrendiğini kaydetti. Raziye Kocatürk, ''Kocam kahvehaneden çıkarak eve gelirken, yolda benimle karşılaştı. Bana bir şey söylemeden, (Eve gidiyoruz, annem evde mi?) diye sordu. Eve gittiğimizde, ikramiye kazandığını açıkladı, annesinin elini öptü. Ben şaka yaptığını sandım. Para hesaba yatırılıncaya kadar ikramiyeyi kazandığımıza inanmadım. Çok mutluyum'' diye konuştu. Mestan Kocatürk'ün 71 yaşındaki babası Çetin Kocatürk ise köyde 60 dekar üzüm bağlarının bulunduğunu ve geçimlerini buradan sağladıklarını belirterek, ''Oğlum ikramiye kazandığını söylediğinde önce ben de inanamadım. Kuponu ve gazetedeki rakamları gösterince anladım. Köyümüze değil ilçemize ilk kez büyük ikramiye çıktı. Oğlum, ikramiyeden kazandığı parayı hesabına geçirmiş, arkadaşlarıyla Ankara'dan köye dönüyor'' dedi. Çetin Kocatürk, büyük ikramiyeyi kazandıran sayısal loto kuponunun fotokopisini de gösterdi. Sayısal loto milyonerinin evi de köylüler ve yakınlarının ziyaret akınına uğradı.